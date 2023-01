¡De regreso a tribunales! La razón por la que Baldizón fue escuchado por un juez

La razón por la que Baldizón fue escuchado por un juez. El expresidenciable Manuel Baldizón fue trasladado a Tribunales, luego de que localizaran un celular en su celda.

Agentes del Sistema Penitenciario trasladaron hacia la torre de Tribunales al excandidato presidencial, Manuel Baldizón.

El ex presidenciable guarda prisión vinculado al caso de corrupción Odebrecht, y según los agentes, le fue encontrado un celular en su celda.

El político aseguró que se trataba de un mal entendido y que dicho aparato celular no le pertenece.

"A mí me fue asignada un área para poder dormir, él área tiene varias habitaciones, donde yo duermo no encontraron absolutamente nada, me retiraron del área para hacer una supuesta supervisión y es donde encontraron supuestos ilícitos", dijo Baldizón.

Baldizón consignado por tener celular dentro de la cárcel.



Baldizón fue presentado ante un juez de turno, quien lo favoreció dietándole falta de mérito al asegurar que no se determinó que el celular estuviera en su poder o fuera de su propiedad.