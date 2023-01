Bandera de Guatemala estuvo presente en la transmisión de Miss Universe

Muchos guatemaltecos asistieron al evento de Miss Universe y lo demostraron en plena transmisión en vivo, pues una bandera nacional ondeó en el evento.

Durante la gala del famoso certamen de belleza se pudo observar la bandera de Guatemala. El público en apoyo al país, se encontraba justo detrás de las conductoras que animaban la noche para la cadena estadounidense NBC.

A través de la cuenta oficial de Miss Universe se apreció el momento cuando el símbolo patrio se encontraba en el importante show, en apoyo a Ivana Batchelor.

Mientras las presentadoras contestaban las preguntas de los internautas, los guatemaltecos enviaban sus saludos a los televidentes.

Miss USA fue la ganadora de la corona en la 71 edición de Miss Universo celebrada en Nueva Orleans.

