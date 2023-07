"Barbie boxeadora": Mujeres pelean al finalizar la película (video)

-

El término "Barbie boxeadora" se hizo viral igual que el video de una pelea entre dos mujeres en una sala de cine.

Durante la proyección de créditos de la película de Barbie, dos mujeres terminaron en una pelea por los asientos asignados.

a divulgação de barbie e what was i made for ta pesadíssima pic.twitter.com/7GhDHO3f3N — vic (@sexeilsh) July 24, 2023

En el video se observa cómo una de las mujeres se para del asiento y empuja a la joven de chaqueta rosa. Tras incorporarse, la mujer de la chaqueta usa uno de sus zapatos para golpear a su atacante. El acompañante de la primera mujer pone fin a la situación cuando las separa.

Para el medio La Razón, la chica de la chaqueta rosa explicó su versión de la historia. "Llegué tarde y esta familia estaba sentada en mi asiento. Estuve parada como 2 minutos esperando a que se arreglaran. Durante la película, una niña hablaba constantemente con su madre en voz alta, como si estuviera en el sofá de su casa", explica la joven.

Para dar algo de contexto, en Brasil, la película de "Barbie" esta recomendada para mayores de 12 años. "En medio de la película decidí llamar a seguridad diciendo que había una niña en una película no indicada".

pic.twitter.com/awqmXolXBt — Melissa Caroline (@Meiixa) July 24, 2023

Al finalizar la película, cuando se veían los créditos, fue cuando sucedió el incidente. "La madre y los demás que estaban a su lado comenzaron a insultarme. Simplemente dije que la película era +12 y que ella no debería estar allí".

El hecho sucedió en Sao Paulo, Brasil. El video se hizo viral durante la noche del lunes 24.

*Con información de La Razón