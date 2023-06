El Barça arrancó la semana anunciando a uno de los mejores mediocampistas del mundo

-

Bombazo oficial: La directiva culé arrancó la semana anunciando el fichaje de uno de los mejores mediocampistas del mundo.

El alemán Ilkay Gündogan llega al Barça como agente libre tras terminar una gloriosa relación con el Manchester City. El capitán del City que acaba de conquistar "El Triplete" ya se subió a la 'Xavineta'.

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el alemán ficha por el Barcelona hasta junio de 2025, y rechazó el interés de diversos equipos ingleses y árabes para irse a Cataluña.

Details of Ilkay Gündogan deal



◉ €400m release clause;



◉ Contract until June 2025;



◉ Clause to extend until 2026;



◉ Picked Barcelona despite Man City attempts to keep him, Arsenal intererest and Saudi’s huge proposals. pic.twitter.com/rAxbBWNOi7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023

Xavi ya tiene a su primer gran fichaje de cara a la próxima temporada. Próximamente el equipo informará los detalles de la presentación de Ilkay Gündoğan como nuevo jugador del primer equipo.

Ahora, después de siete años en el Manchester City, con cinco trofeos de la Premier League y la tan ansiada Liga de Campeones, asume el reto de ser un jugador para el centro del campo azulgrana.

Se espera que el jugador aporte mucho con su llegada, ya que tiene un muy buen olfato goleador y comprensión del juego, lo que le ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

❤ @IlkayGuendogan is CULER! pic.twitter.com/DrbOOIMSLe — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023

Se dudaba que el fichaje de Gündogan se pudiera acabar de cerrar, debido a la incertidumbre que se vivió en los últimos días, cuando el alemán presentó la nueva camisola Cityzen.

Capaz de jugar como mediocentro, interior o mediapunta; el futbolista anotó 17 goles, dio 7 asistencias, y consiguió 3 títulos, en los 43 partidos de la temporada pasada.

El ex-capitán del Manchester City tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones, la cual deberá ser abonada al Barça en caso de que quiera romper el vínculo con el club blaugrana.