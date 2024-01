El Barcelona se humilla en casa y se aleja de la cima de La Liga

-

El Barcelona se dejó robar la victoria por sus propios errores y cedió el empate 3-3 ante Villarreal.

El FC Barcelona parece seguir sumido en una crisis y ahora sufrió como local ante el Villarreal que los puso contra las cuerdas.

Los catalanes se salvaron en dos ocasiones del primer gol tras dos fueras de lugar marcados al submarino amarillo.

Pero fue al minuto 41 que finalmente Gerard Moreno pudo poner arriba a los visitantes con un disparo potente para vencer a Iñaki Peña.

En la segunda parte, al 54 Ilias Akhomach puso el 2-0 para la visita tras un error en la defensa y la preocupación se acrecentaba en la banca local.

La noche se le venía al Barcelona, mientras su afición le recriminaba su actuación.

Pero la remontada comenzó con el descuento de Ilkay Gundogan que logró marcar al 60.

El empate lo puso Pedri al 68 y con bastante tiempo para el final, los catalanes se fueron con todo al ataque.

| GOAL: PEDRI EQUALISES!!!!!



Barcelona 2-2 Villareal

Tres minutos después llegó una jugada desafortunada para el Villarreal.

En un saque de manos largo al área, Eric Bertrand Bailly marcó en su propia portería al 71 y puso arriba al Barcelona.

Aunque la defensa reclamaba una falta de Ronald Araujo, el referí mantuvo la decisión.

Sin embargo, un nuevo contragolpe fue aprovechado de buena manera por Gonçalo Guedes que puso el 3-3 al 84 para silenciar a la afición catalana.

| GOAL: GONCALO GUEDES SCORES AND VILLAREAL ARE LEVEL AGAIN!!!!



Barcelona 3-3 Villareal

Al 90, el árbitro había marcado penal en el área del Villarreal, pero tras revisar la jugada, retractó su marcación.

❌ NO HAY PENAL para el Barcelona



Sin embargo, dos goles en el final del partido, les costó la derrota al Barcelona que pasó del 3-2 al 3-5 en casa.

| GOAL: SORLOTH SCORES AND VILLAREAL HAVE WON IT AT THE DEATH!!!!!!



Barcelona 3-4 Villareal

Alexander Sorloth y José Luis Morales pusieron el cuarto y quinto tanto del Villarreal para protagonizar una remontada épica ante el Barcelona.

| GOAL: VILLAREAL HAVE ANOTHER!!!



Barcelona 3-5 Villareal

Con la derrota, el Barcelona se queda con 44 puntos, a 10 del Real Madrid y 8 del Girona que juega el domingo.