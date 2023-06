El Barcelona le "roba" un jugador clave al Manchester City

-

El Manchester City, vigente campeón de Champions League, acaba de perder un jugador clave a manos del FC Barcelona.

TE PODRÍA INTERESAR: Kylian Mbappé se postula para ganar el Balón de Oro

Ilkay Gündogan, ex-capitán del Manchester City, ya es jugador del Barcelona. El centrocampista alemán ha llegado a un acuerdo con la entidad blaugrana para las próximas 2 temporadas, según medios españoles.

Mateu Alemany, director deportivo del Barça, asegura que el club está en disposición de inscribir a Gündogan pese a la situación relacionada a la masa salarial de la institución.

Según el diario 'Marca' de España, Gündogan ha tenido que rebajar sus pretensiones salariales para encajar en la plantilla catalana, y tendrá una ficha aproximada de 8 millones de euros.

El jugador, de 31 años, ya ha pasado los habituales controles médicos, por lo que la operación sólo está pendiente de hacerse oficial en las redes sociales del club.

La llegada del alemán supone un gran respaldo al proyecto de Xavi, quien ha insistido en su contratación, ya que considera que el futbolista le aportará mucho en la creación de juego.

Gündogan ha tenido ofertas más elevadas a nivel económico, como la que le ofrecía el City por renovar su contrato, pero finalmente se decidió por el proyecto español.

El jugador casi ficha con el Barcelona en 2015, pero finalmente en aquel año el conjunto catalán y su técnico Luis Enrique se decidieron por Arda Turan.

Finalmente, 8 años después, el exjugador del Borussia Dortmund se vinculará con el Barça, y se convertirá en el segundo fichaje del verano de 2023, junto con Iñigo Martínez.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. #FCB



Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

El periodista italiano, Fabrizio Romano asegura que el contrato de Gündogan es hasta 2025, pero tendrá opción de alargarlo un año más si ambas partes así lo desean.