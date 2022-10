Barista guatemalteco representó a Guatemala en Australia

David Solano representó a Guatemala en el Campeonato Mundial de Baristas celebrado en Melbourne, Australia, poniendo en alto el país junto a especialistas del mundo.

El nacional compitió en el "World Barista Championship Melbourne 2022" con 100 participantes de 50 países en una dura evaluación de conocimiento, habilidades y dominio con el fin de promover el café y la profesión como barista.

El guatemalteco obtuvo el puesto número 26 usando la variedad Anacafé 14 en un proceso Cold Sous Vide Natural, una maceración al vacío a temperaturas bajas, variedad que se caracteriza por su tolerancia a la sequía.

David Solano es co-fundador de la cafetería "12 Onzas" y has destacado al obtener el primer lugar por tercer año consecutivo en la Competencia Nacional de Baristas.

David envió un emotivo mensaje en redes sociales: "...a Atenea Kaire mi esposa, mi por siempre novia y mi coach y compañera de viaje para toda la vida, esta presentación no hubiera sido nada sin tus ideas creativas, apoyo moral, sensorial y sobre todo el empujarme a dar lo mejor de mi, cada uno de esos regaños y jaladas de oreja que me diste en cada fase del entreno me ayudó a ser mi mejor yo, te amo y te admiro siempre, sos mi más fuerte fuente de inspiración, ¡gracias!, me voy triste por no haber pasado a las siguientes rondas pero definitivamente me voy súper contento porque al final entregue la presentación que soñé"

(Foto: Oficial)