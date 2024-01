Bernardo Arévalo analizará acciones legales contra Consuelo Porras

-

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló que la fiscal general, Consuelo Porras, se retiró de la reunión utilizando argumentos no aplicables.

Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, acudió a la Junta de Ministros del Gobierno de Bernardo Arévalo y, cuando ya habían transcurrido 15 minutos, Porras tomó la decisión de señalar que no podía participar en la reunión y esgrimió sus argumentos. Según Arévalo, se le hizo saber que su postura era incorrecta y ella insistió. Luego de ello, cuando comenzaba un debate, Arévalo dijo que se le pidió retirarse.

"La visita frustrada de la señora fiscal que tuvimos con los señores ministros esta mañana. El objeto de la invitación fue para establecer una coordinación interinstitucional, de conformidad con los intereses del Gobierno de la República y reiteramos que no era para exigir información", dijo Arévalo tras concluir

El mandatario indicó que el Artículo 4 de la Ley Orgánica del MP obliga a la fiscal Consuelo Porras a acudir a las reuniones citadas por el Gobierno.

"La ley obliga a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto. La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros, rehusándose a cumplir con su resolución legal", comentó el mandatario.

"Los argumentos que la señora ha comenzado a hacer públicos son simplemente y llanamente no aplicables y evidencian la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley y muy explícitamente en el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP", añadió.

En consecuencia, dijo Arévalo, "el Gobierno estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden".

"Ya fue pedida"

Respecto a la petición de renuncia, el Presidente insistió en que "ya la solicitó" y fue de "manera pública".

"La renuncia está pedida. Públicamente, abiertamente. En esta ocasión fue citada para tener una discusión sobre la coordinación de las políticas de Gobierno. La renuncia fue pedida", manifestó Arévalo.

Además, dijo que la solicitud es de dominio público: "Ella la conoce, está colocada sobre la mesa y es ella (Porras) con sus actos la que define si lo está aceptando o no".

Llegó y se fue

Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, llegó este lunes a Casa Presidencial en donde se reunió con el gabinete de Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Esta fue la segunda invitación que Porras recibió para hablar sobre diversos temas. Sin embargo, la reunión terminó rápido. En un video compartido por el Ministerio Público, Porras asegura que se retiró porque la reunión no era en el marco legal.

"Me permití aclarar lo que establece la ley, fui invitada a una junta de gabinete, atendí a la invitación, pero me vi en la necesidad de retirarme en el Concejo de ministros, porque la ley no lo permite", dijo Porras.

Aseguró que dejó constancia antes de retirarse y manifestó la intención de acudir a otra reunión, pero respetando siempre la autonomía del MP.