Bernardo Arévalo reveló información sobre su Gabinete de Gobierno

-

Bernardo Arévalo y Karin Herrera anunciaron que revelarán quiénes integran su gabinete antes de asumir la presidencia.

Mucho se ha hablado acerca de los ministros y secretarios que acompañarán a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como parte de su Gabinete de Gobierno.

Hasta ahora, han insistido en no revelar los nombres, argumentando que se hace para resguardarlos de cualquier "ataque" en su contra, pues temían que al dar a conocerlos, el Ministerio Público (MP) buscara cualquier excusa para criminalizarlos.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el binomio presidencial informó que el próximo lunes 8 de enero, seis días antes de la toma de posesión, revelarán quiénes estarán junto con ellos en su gabinete.

"En este 2024 dejaremos atrás la incertidumbre. Iniciaremos la transformación de Guatemala en un país del cual nos sentiremos cada vez más orgullosos y en donde cabremos todos. Nuestro equipo de gobierno, Karin y yo trabajaremos incansablemente por cumplir con lo que hemos prometido", subrayó Arévalo.

Según el presidente electo, él y su equipo de trabajo comenzarán a trabajar desde el 14 de enero y que conformaron un equipo de personas "sumamente capaces y comprometidas con el país".

Llegamos al final de un año en el que el pueblo de Guatemala decidió cambiar su destino.



En pocos días, conocerás a tu gabinete, que trabajará contigo y por ti.



¡Feliz año nuevo! El 2024 traerá grandes cosas. pic.twitter.com/4IvpccJR4v — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 30, 2023

¿Quiénes podrían ser?

Aunque los directivos de Semilla y el mismo binomio presidencial han mantenido el hermetismo, ya hay varios nombres que se mencionan, no sólo en las redes sociales, sino que en ámbitos políticos sobre quiénes podrían ser los nuevos Ministros. Aquí algunos:

Gobernación

Para la dirección de esta cartera se ha mencionado al abogado y exministro Francisco Rivas Lara, quien estuvo en la administración de Jimmy Morales, pero renunció en 2018 cuando el exmandatario inició una afrenta en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), tras las vinculaciones de su hermano e hijo en un caso de corrupción.

Rivas también fue fiscal y Jefe de la Unidad Especializada contra Delitos del Narcotráfico, Lavado de Dinero y Defraudación Tributaria y de la Unidad de Métodos Especiales; así como Secretario General del MP.

Aunque también se menciona para el puesto al doctor en Filosofía, Francisco Jiménez Irungaray, exministro de Gobernación durante el período de Álvaro Colom. Es consultor en análisis estratégico y de seguridad. Fue Secretario de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Director de Inteligencia Criminal.

Integró el equipo de transición de Bernardo Arévalo, incluso fue el encargado de recibir y analizar la información relacionada con el Ministerio de Gobernación.

Relaciones Exteriores

Como Canciller se habla del ex viceministro de Relaciones Exteriores, Política Exterior, Temas Bilaterales y Multilaterales, Carlos Ramiro Martínez, durante las administraciones de Ramiro de León Carpio, Oscar Berger, Alejandro Maldonado Aguirre y principios de Jimmy Morales.

Además ha sido Director de Integración, subdirector de Política Multilateral y representante permanente de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y durante el proceso de transición de Bernardo Arévalo fue el encargado de recibir y analizar la información relacionada con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Otro nombre que mencionan varios allegados a Semilla, es el del economista, analista político y diplomático, Fernando Carrera, quien fue el canciller durante la administración de Otto Pérez Molina, quien luego lo nombró como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la ONU.

No obstante, Carrera dijo a Soy502 que "no hay ninguna posibilidad que sea canciller, pero sin duda alguna apoyará, desde sus limitadas capacidades, al nuevo ministro y a la labor que hará desde la cartera".

Ha sido director de Investigaciones de la oficina regional para América Latina de la Alianza Cooperativa Internacional, laboró para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ha sido consultor en El Salvador y Nicaragua.

Finanzas Públicas

En la cartera del Tesoro sólo se menciona un nombre. Se trata del economista y académico, Jonathan Menkos, quien, a pesar de haber sido electo como diputado, dejará el puesto para asumir como ministro de Finanzas Públicas.

Menkos no sólo fue candidato a la vicepresidencia en 2019 de Semilla, cuando la agrupación política impulsó a la exfiscal General, Thelma Aldana, sino que es el principal creador del Plan de Gobierno. Ha sido director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y consultor en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Agricultura

Para dirigir el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) se menciona al exconcejal II de la Corporación Municipal de Antigua Guatemala, Maynor Estuardo Estrada Rosales, quien en las Elecciones Generales pasadas se postuló como candidato a Alcalde de la ciudad colonial con el partido Semilla.

Es ingeniero agrónomo con una maestría en Economía Agrícola. Durante más de 25 años ha laborado como Representante Asistente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Guatemala, y en 17 años ha sido docente de las universidades de San Carlos, Del Valle y Rafael Landívar. Y fue el encargado del proceso de transición con el partido Movimiento Semilla para el MAGA.

Al respecto, Estrada reconoció a Soy502 que fue el encargado de recibir y analizar los informes entregados por la administración de Alejandro Giammattei, pero si asume o no como titular del MAGA será una decisión que tomen el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

El economista Tomás Rosada también es mencionado como posible ministro de Agricultura. Además del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ha trabajado en el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), él mismo se considera como un lector, escuchacuentos y "errante empedernido", creyente de la acción colectiva.

Defensa Nacional

Como ministro de la Defensa se ha hablado del general de Brigada retirado, Ismael Cifuentes, encargado de recibir la documentación de esa cartera durante el proceso de transición. También se le entregó lo relacionado con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Cifuentes es Ejecutivo en operaciones, análisis de sistemas, proyectos y planificación. Es Licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Tecnología y Administración de Recursos.

Para el cargo, se ha mencionado además al coronel de Infantería, Edgar Rubio, autor del libro "Desde el Cuartel: Otra Visión de Guatemala". En la actualidad es el Director de la Fábrica de Municiones del Ejército.

Cultura y Deportes

Aunque Lottie Santos fue la encargada de recibir la información del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en el proceso de Transición, y es la secretaria del partido Movimiento Semilla en San José Pinula, también se mencionan para el cargo los nombres de la escritora, catedrática universitaria e investigadora, Carolina Escobar Sarti; y el de la exdirectora de la Escuela de Historia de la Usac, Artemis Torres, esta última negó a Soy502 que fuera asumir como Ministra.

Ambiente y Recursos Naturales

Pese a que el politólogo y diputado electo, José Carlos Sanabria, recibió la información de transición relacionada con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la única persona que se menciona como posible Ministra en esta cartera es la licenciada en Biología, María José Iturbide, quien además tiene una Maestría en Estudios Ambientales.

Desarrollo Social

El médico y ex viceministro de Salud en la gestión de Jimmy Morales, Edgar González, fue el encargado de recibir la información durante el proceso de transición. Además, de ser mencionado como uno de los posibles ministros de Desarrollo Social, se le menciona como titular de la cartera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), luego de haber acompañado en su gestión a la exdiputada Lucrecia Hernández Mack.

También se habla de Abelardo Pinto, secretario General Adjunto II del Movimiento Semilla y secretario Técnico y Administrativo de Transición. No obstante, se menciona que podría asumir como secretario Privado de la Presidencia.

Otro de los que se habla como posible ministro de Desarrollo, es el extitular del MSPAS, durante la administración de Otto Pérez Molina, quien negó a Soy502 que se le haya hablado sobre el tema. "He colaborado, pero no me han hecho ninguna oferta oficial", dijo.

Economía

Para el cargo de ministro de Economía se ha mencionado al exsecretario General del BID, Hugo Beteta, quien es economista fue ministro de Finanzas y secretario de Planificación durante la administración de Óscar Berger y director de Cepal en la sede subregional para México, Centroamérica y El Caribe.

No obstante, también figura para el puesto, la economista y magíster en Descentralización y Desarrollo Local, Elizabeth Ugalde, quien fue la encargada de recibir la documentación durante el proceso de transición.

Educación

La asistente del Congreso y educadora, Ana Roque, estuvo a cargo del proceso de transición relacionado al Ministerio de Educación (Mineduc). Fue candidata a concejal por el partido Semilla en Comalapa, Chimaltenango.

Sin embargo, el nombre que más suena para el cargo de ministra de Educación, es el de la licenciada en Letras y Filosofía, Anabella Giracca, quien es directora del Programa Edumaya en la Universidad Rafael Landívar, conferencista, poeta y escritora. Fue columnista en elPeriódico y ha publicado tres novelas. Además de ser cofundadora del Movimiento Semilla.

Energía y Minas

El ingeniero y consultor, Oscar Villagrán, quien fue el encargado de coordinar el proceso de transición del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es el que allegados al partido Semilla mencionan como posible titular de esa cartera.

Villagrán ha coordinado proyectos en el BM, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en el BID.

Salud Pública y Asistencia Social

Aunque Edgar González se menciona como posible ministro de Desarrollo Social, también se habla que podría asumir la titularidad de la cartera de Salud Pública y Asistencia Social.

Empero, surge el nombre del médico y consultor, Oscar Cordón, quien es experto en Salud Pública Global, con más de 30 años de experiencia en América, Asia y África del Sur.

Trabajo y Previsión Social

La exprocuradora Adjunto I de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Miriam Catarina Roquel Chávez, podría ser quien asuma como ministra de Trabajo y Previsión Social, luego de trabajar junto al extitular de esa dependencia, Jordán Rodas.

Ea abogada y magíster en Derechos Humanos con un postgrado sobre Pluralismo Jurídico, Interculturalidad y Derechos Humanos.

En suspenso

Hasta el momento se desconoce quién podría asumir la dirección del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).