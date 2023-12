¿Bernardo Arévalo estaba obligado a renunciar al Movimiento Semilla?

-

El presidente electo Bernardo Arévalo renunció a su afiliación al partido Movimiento Semilla y, como consecuencia, a la Secretaría General, pero ¿estaba obligado a hacerlo?

EN CONTEXTO: Bernardo Arévalo renuncia a la afiliación al partido Movimiento Semilla

Luego de que el presidente electo Bernardo Arévalo renunciara ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Secretaría General y a su afiliación política al Movimiento Semilla ha surgido la duda sobre la necesidad de dejar la agrupación política.

De manera contundente, el analista político Renzo Rosal confirmó que Arévalo estaba obligado a abandonar el partido Movimiento Semilla, porque se lo obliga la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, de no hacerlo, reñiría con la obligación de velar por la "unidad nacional" como lo establece la Constitución Política de Guatemala.

Según el politólogo, no existe un plazo estipulado en el cual Arévalo debía renunciar al cargo y, aunque no lo hubiera hecho, podía asumir la Presidencia, pero reñiría con las obligaciones que establecen las leyes guatemaltecas.

"La ley no dice que no puede asumir si no renuncia, pero sí que los dos cargos (Presidencia y Secretaría General de un partido) son incompatibles, entonces tomó la mejor decisión y qué bueno que lo hizo con tiempo", subrayó Rosal.

Y, en efecto, en las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, se estableció en el artículo 32 que el cargo de Secretario General Nacional "es incompatible con el desempeño de cargo o empleo público o prestación de servicios profesionales en el Organismo Ejecutivo".

(Fuente: Ley Electoral y de Partidos Políticos)

Mientras, la Carta Magna en el artículo 182 refiere que el Presidente de la República "representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población" guatemalteca.

(Fuente: Constitución Política de la República de Guatemala)

La renuncia a la afiliación y a la Secretaría General del Movimiento Semilla fue presentada desde el 29 de noviembre, pero hasta el momento se desconoce si fue aceptada o no por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que la agrupación política está suspendida.

Soy502 consultó al respecto al TSE y al Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, pero hasta el momento no han respondido las interrogantes.

Para Rosal, la renuncia de Arévalo se trata de un trámite que no tendría que contar con la aprobación del Tribunal, ni verse afectado por la suspensión del la agrupación política.

"No deben de autorizarla. Es un trámite común entre los partidos. Lo que no pueden hacer al estar suspendidos son asambleas, pero este no es el caso, pues el cargo será asumido por la persona que sigue en lista", manifestó.

En efecto, el cargo de Secretario General ahora será asumido por Abelardo Pinto, quien ocupaba el cargo de Secretario General Adjunto 1 del Movimiento Semilla.

"No hay división"

Por su parte, la agrupación política emitió un comunicado en el que aclararon que la renuncia de Arévalo se realizó como parte de lo establecido en la Ley Electoral.

"Esta medida no responde a una separación o división dentro del partido. Bernardo Arévalo cuenta con el respaldo del partido, confiamos que pronto el Movimiento Semilla recuperará todas sus funciones", subrayaron.

La última Secretaría

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fueron aprobadas y discutidas en el Congreso en 2016.

Durante la discusión de los cambios que se realizarían, se habló de la "incompatibilidad" que existían entre el cargo de Presidente y Vicepresidente con la Secretaría General Nacional de un partido político.

Ello luego que la exvicepresidenta Roxana Baldetti ocupara los dos cargos durante la mayor parte de su mandato en el Ejecutivo, siendo la última persona que los ocupó aún estando como vicemandataria.