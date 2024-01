Bernardo Arévalo explicó cómo será la reunión con Consuelo Porras

-

Este lunes 22 de enero se realizó la primera reunión de Gabinete del Presidente Bernardo Arévalo. Fue a puerta cerrada y el mandatario presentó el informe.

Al concluir la primera reunión del Gabinete de Gobierno, el presidente Bernardo Arévalo compareció ante los medios de comunicación y respondió a las preguntas de los periodistas. En dicha instancia, el mandatario reveló algunos detalles de cómo se realizará la reunión con la fiscal general, Consuelo Porras.

"No he recibido respuesta. En este momento, no he recibido una respuesta. Será una reunión privada. Es posible que sí se presente", señaló el mandatario.

Arévalo evitó adelantar opinión de si la Fiscal General no acude, ya que tiene la certeza de que la funcionaria sí se presentará. Además, el presidente recordó que se le pidió un informe de ciertas investigaciones que son de interés para su Gobierno.

Recordemos que en la carta el mandatario le pidió cuatro temas importantes, que a su consideración son de preocupación:

Derechos Humanos

Libertad de Expresión

Proceso de compras de vacunas contra el Covid-19

Protocolos de actuación del Ministerio Público

"La invitó el Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno y de Estado para que dé un informe sobre las acciones que ha realizado en temas específicos de importancia para el Gobierno. Sería absurdo pensar que el principio de separación de poderes impida que un funcionario público explique lo que está haciendo en el cargo", subrayó Arévalo.

Cabe recordar que el MP sigue sin confirmar la participación de la Fiscal General y tras las consultas realizadas, únicamente se ha limitado a responder que la invitación aún se encuentra bajo análisis.