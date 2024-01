La reunión de Bernardo Arévalo con alcaldes en vísperas de la elección en la ANAM

-

El presidente Bernardo Arévalo convocó a los alcaldes de todo el país, para una reunión previo a que se elija al nuevo presidente de la ANAM.

A pocas horas de que los alcaldes elijan a las nuevas autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), el presidente Bernardo Arévalo los convocó a una reunión que trataron que pasara desapercibida.

El encuentro se llevará a cabo este viernes 26 de enero en el Palacio Nacional a las 16 horas, según una invitación girada por el Ejecutivo a la que tuvo acceso Soy502.

La carta fue firmada por Rokael Cardona, quien se presentó como Asesor Presidencial de Asuntos Municipales e informó que a la reunión "sólo podrán ingresar los alcaldes con su acreditación y Documento Personal de Identificación (DPI).

Además, les sugirió dejar su automóvil en el hotel donde estuvieran hospedado, debido a que "en zona 1 hay pocos parqueos".

Cardona fungió como Director de la Comisión Presidencial de Diálogo durante la administración de Jimmy Morales, pero fue destituido en 2017.

La reunión se llevará a cabo pocas horas antes de que los alcaldes elijan al nuevo Presidente de la ANAM, evento que se llevará a cabo a partir de las 8 horas de este sábado 27 de enero.

Pese a que se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia acerca de la convocatoria a los alcaldes, no hubo respuesta respecto a la misma.

No quieren injerencia

Varios alcaldes confirmaron a Soy502 que asistirán a la reunión, pero advirtieron que esperan que no se "utilicen las viejas prácticas" de querer "entrometerse" en los asuntos municipales.

"En los últimos ocho años hemos visto cómo los presidentes han utilizado a los alcaldes y los han obligado, coaccionado y hasta sobornado para elegir a su ungido como Presidente de la ANAM, pues así evitan que en las Municipalidades se exijan que cumplan con aspectos como el situado constitucional", manifestó un alcalde que pidió no revelar su nombre.

Otro contó que, por ejemplo cuando se eligió a Miguel Ovalle (exalcalde de Salcajá) como presidente de la ANAM en 2020, el exmandatario Alejandro Giammattei "ofreció un convoy compuesto por un camión, una retroescabadora y un patrol, valorado en 10 millones de quetzales cada uno. Al final, unos 160 alcaldes votaron a favor de Ovalle y siguen esperando la maquinaria. Giammattei era el pajero más grande del mundo", subrayó.

Algo similar ocurrió cuando se eligió a José Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso, como presidente de la ANAM, sólo que en lugar de "sobornarlos, los coaccionaron con no entregar el situado constitucional, ni los recursos para los COCODES (Consejos de Desarrollo) a aquellos que no lo apoyaran", denunció uno de los alcaldes, quien además culpó al expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, de haber sido el "vocero de Giammattei" para "intimidar a los alcaldes".

Soy502 buscó una reacción de Rodríguez, pero este no respondió las llamadas a su teléfono celular.

"Voy a ir. Quiero escuchar lo que tiene que decir, sólo espero que no quiera imponer a alguien en la ANAM, pues no es lo correcto, por esa situación es que ninguno de los que han estado ahí ha peleado por los derechos de las Municipalidades y únicamente se han enriquecido ellos mismos", manifestó el alcalde de San Juan Sacatéquez, Juan Carlos Pellecer, quien es uno de los que compite por la presidencia de la asociación de municipalidades.

Agregó: "Esperaré a escuchar quién es el ungido, pero les recuerdo que los alcaldes no nos metemos en la elección de la Junta Directiva del Congreso, ni en cómo el Presidente elige a su Gabinete de Gobierno o en el Organismo Judicial seleccionan a los jueces y magistrados, así que esperamos que no haya injerencia. No se vale que el Presidente meta la mano".

Hasta ahora se sabe que, además de Pellecer, la presidencia de la ANAM es buscada por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero; mientras que José Francisco "Paquito" Mejía, de El Jícaro, buscará su reelección.