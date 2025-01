Presidente de EE. UU. Joe Biden entregará medalla de máximo honor a Messi

-

La máxima condecoración que entrega Estados Unidos será entregada a Lionel Messi por parte del presidente Joe Biden.

La Medalla Presidencial de la Libertad será concedida por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden al futbolista Lionel Messi.

El reconocimiento será concedido a 19 personalidades como atletas, actores, filántropos y exfuncionarios. En el listado figura Hillary Clinton, Earvin "Magic Johnson, Denzel Wshington y la editora Anna Wintour, entre otros.

Otros nombres incluidos son los del actor Michael J. Fox y Bono, cantante que ha sobresalido por acciones como la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Dicha medalla es el máximo reconocimiento que entrega el país y está destinado a quienes han contribuido a la prosperidad, valores o la seguridad de EE. UU., así como la paz mundial, citó El Clarín.

"El presidente Biden cree que los grandes líderes mantienen la fe, dan a todos las mismas oportunidades y anteponen la decencia a todo lo demás", se dio a conocer.

El pasado 3 de enero, Biden también entregó la Medalla del Honor, considerado el máximo reconocimiento militar, a siete héroes estadounidenses.