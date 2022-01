Álbum "Negro" de Ricardo Arjona es el mejor de la semana según Billboard

El reciente álbum de Ricardo Arjona llamado "Negro", que forma parte del proyecto musical "Blanco y Negro", fue destacado por Billboard como "el mejor de la semana".

El material realizado parte en Nueva York y durante el confinamiento brilló en un texto que la famosa revista especializada realiza. Billboard recomendó este material a los deseosos de nueva música en español.

Los temas: "De la ilusión al miedo", "Yo me vi", "Fluye", "Ella sabe", "Mal por ti", "Penthouse", "No cambia nada", "A dónde va el amor", "En vida", "Inventario", "El bobo", "Solo pienso en ti", "Me quedaré" y "El flechazo y la secuela" son parte de las vivencias y los recuerdos, además de nuevas sensaciones vividas en Londres, donde el cantautor concibió "Blanco y Negro", en los estudios Abbey Road, donde The Beatles crearon sus títulos, sin olvidar que 7 de estas melodías fueron hechas durante el encierro, cuando la pérdida y la incertidumbre afectó a millones de personas alrededor del mundo.

La revista estadounidense Billboard en español fue iniciada en 2007 y es el equivalente a la estadounidense. Se encarga de publicar las listas de éxitos de música latina en diversos géneros como tropical, pop latino, música regional mexicana y música urbana.

El enfoque de las listas va desde las principales canciones en la radio, a los álbumes con mayores ventas. Las conocidas listas Billboard Hot 100 y The Billboard 200 también pueden verse desde Billboard en español.

En 2021, el guatemalteco decidió hacer un concierto virtual desde su tierra llamado "Hecho a la Antigua", que le valió una nominación a los Grammy.

Actualmente las entradas de su gira “Blanco y Negro Tour” en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Málaga, Alicante, Madrid, Chile, Argentina, Londres, París, Zurich, Colonia, Roma y Milán ya están agotadas