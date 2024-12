Tras superar los US$100,000 por unidad, Bitcoin está a la baja

-

El precio del Bitcoin, la criptomoneda más popular, alcanzó un nuevo record tras la victoria de Donald Trump para la presidencia de los EE.UU., sin embargo muestra una tendencia a la baja.

De acuerdo con los últimos reportes del mercado, el precio del bitcoin se cotiza este viernes 20 de diciembre en US$97,358, tendencia a la baja que tras haber alcanzado un record en la primera semana de diciembre que llegó hasta los US$107,222 esta semana.

La caída empezó a observarse ayer en el mercado y medios internacionales como CNBC ya hablan de "una cautela más amplia en los activos de riesgo".

La gráfica muestra el comportamiento del Bitcoin tras el pico del pasado 17 de diciembre. (Foto: Google Finance/Soy502)

Esta tendencia se considera como un movimiento por debajo del nivel "psicológicamente importante de los US$100,000", tras alcanzar máximos históricos, reseñó Le Barrons, quien citó al estratega de mercado Louis Navellier al mencionar que todo el sector de las criptomonedas se ha visto sometido a presión debido al retroceso del mercado de valores.

Tendencia alcista intacta (por ahora)

Sin embargo, otros opinan que la tendencia alcista se mantiene intacta (pese a la caída). Aleksndr Kuptsikevich, analista de FxEmpire, expuso: "Una caída por debajo de los 94.500 dólares indicaría una ruptura de la tendencia alcista de las últimas seis semanas".

Además, citó que una caída por debajo de los 92.000 dólares el viernes o de los 93.000 dólares al final de la semana haría que el precio se situara por debajo de la media móvil de 50 días.

Tras alcanzar el triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump se atribuyó el hito de lograr que el Bitcoin superara los US$100,000, e incluso, lanzó su propia plataforma de criptomonedas.