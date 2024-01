El bitcoin vivió su noche más loca tras un mensaje falso

-

El bitcoin sufre tras un "tuit no autorizado" del organismo regulador de Estados Unidos.

Un mensaje no autorizado publicado en la cuenta oficial de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, que fue pirateada, hizo subir brevemente el precio del bitcóin en un mercado muy nervioso ante un posible anuncio histórico para la criptodivisa.

Poco después de las 21:00 horas, la mayor moneda digital en términos de circulación subió hasta los 47,914 dólares, su nivel más alto en más de 22 meses, antes de retroceder unos minutos más tarde.

Evolución precio de Bitcoin el 9 de enero. (Foto: CoinMarketCap)

La aceleración se produjo inmediatamente después de que un mensaje fuera publicado en la cuenta de la red social X (antes Twitter) de la SEC, en el que se indicaba que el regulador había aprobado el tan esperado lanzamiento de un nuevo producto de inversión en bitcóin, conocido como ETF.

Minutos más tarde, sin embargo, el presidente de la SEC, Gary Gensler, advirtió, también en X, que el perfil del regulador había sido "comprometido" y que se había publicado un "tuit no autorizado".

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

"Este tuit no autorizado sobre el ETF de bitcóin no fue publicado por la SEC o su equipo", confirmó un portavoz a la AFP.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024

El mercado lleva varias semanas especulando con la aprobación de este nuevo producto, un fondo indexado o ETF (Exchange Traded Fund), que ofrecería, por primera vez, una opción de inversión que replique el rendimiento del bitcóin sin tener que poseer criptodivisas directamente.

La SEC ha rechazado repetidamente solicitudes para comercializar productos similares en el pasado, pero a finales de octubre un tribunal federal de Washington ratificó que el regulador no tenía motivos para denegar a la gestora de activos Grayscale la aprobación de su ETF de bitcóin.

El regulador de Wall Street tiene hasta el miércoles para pronunciarse sobre la solicitud de aprobación más antigua actualmente en estudio, la de la sociedad de inversión 21Shares.