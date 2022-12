"Soy Atómica", el blog en el que Emely Castillo publicaba sus poemas

Emely Castillo compartía poemas y narraciones personales en un blog. La joven fue hallada sin vida tras permanecer seis días desaparecida.

En redes sociales se viralizó el blog personal "Soy Atómica" que utilizaba Emely Odalys Castillo Martínez, la universitaria que fue localizada sin vida la tarde del martes 27 de diciembre, en San Miguel Petapa.

En el sitio web, Emely compartía constantemente escritos y poemas de su autoría. Se describía y daba la bienvenida al portal como: "Un elemento más en esta vida periódica, con una incesante necesidad impregnada en mis moléculas de expresar lo que me conforma y transforma".

Además, en su escrito titulado "La magia del detox para el alma", hizo énfasis de un testimonio personal, el cual ha generado emotividad entre los internautas.

"Como testimonio personal, cada cierto tiempo me gusta revaluar cada uno de mis espacios, enfoques y creencias, para ver de qué manera puedo mantener un orden y a través de ello, elegir en qué enfoco mi energía y así serme fiel a mi misma, poniendo mi paz mental antes que todo, desde luego esto no ocurrió ni ocurre de la noche a la mañana, requiere trabajo constante, pero los frutos de ello si que son notables y reconfortantes, ya que cada vez me acercan hacia la vida que quiero y sé que merezco", escribió.

(Foto: captura de pantalla)

El fallecimiento de la universitaria de 23 años, causó conmoción entre los guatemaltecos.

La joven fue reportada como desaparecida el 21 de diciembre, sin embargo, seis días después fue encontrada sin vida en una finca en la zona 3 de San Miguel Petapa.

Tras confirmarse la trágica noticia, en redes sociales, familiares y amigos difundieron emotivos mensajes para despedirla.

En cuanto al caso, el Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que está bajo investigación a través de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.