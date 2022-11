Boletos aéreos más baratos: la propuesta para reactivar la economía

En un estudio del Banco Mundial se hace la propuesta de ofrecer boletos aéreos más baratos para reactivar la economía en Centroamérica.

En un encuentro entre organizaciones internacionales gubernamentales surgió la propuesta de encontrar rutas de reactivación económica. Entre ellas, el Banco Mundial (BM) se sugiere la reducción de impuestos para flexibilizar los boletos aéreos en rutas entre destinos centroamericanos.

El pasado 10 de noviembre la ciudad de Antigua Guatemala fue el escenario del evento sobre facilitación del comercio, la ruta de la reactivación denominado "Facilitación del Comercio: la ruta de la reactivación".

Dicha actividad fue organizada conjuntamente por el Sistema de Integración Económica de Centro América (SIECA), el Banco Mundial y el Ministerio de Economía de Guatemala. De esa cuenta el BM sugiere la reducción de la tasa aeroportuaria que se paga por cada boleto aéreo en rutas entre Centroamérica.

Esto favorecería el valor del pasaje para los viajeros ya que el costo promedio de un boleto puede alcanzar los US$250. Los impuestos rondan los US$ 50 y se propone reducirlos a US$ 15. También se aconseja una tarifa reducida de US$ 55 por boleto para ciertos segmentos. El estudio del BM señala que para incentivar una mayor demanda de vuelos, entre los países de Centroamérica, se podría impulsar la reducción de la tasa aeroportuaria.

Un buen ejemplo de esto es el proyecto del Banco Mundial que propone reducir las tasas aeroportuarias a fin de reducir el costo regular dentro de la región ✈️ pic.twitter.com/yKljVvlF6z — SIECA (@sg_sieca) November 10, 2022

Según las estimaciones del BM, los altos costos de los pasajes aéreos para viajar dentro de Centroamérica no permiten volar a las medianas y pequeñas empresas, por lo que los turistas prefieren viajar a otros destinos como México o Estados Unidos, además el turismo europeo se limita a visitar un solo país centroamericano.

Las autoridades del Banco Mundial han estado en conversaciones con las autoridades de economía de la región centroamericana para exponer la funcionalidad del modelo que no solo propone la reducción de la tasa aeroportuaria, sino reducir los costes comerciales en un 15.5% en Centroamérica, aumentando el comercio intrarregional en un 61% y el Producto Interno Bruto (PIB) de la subregión en un 4.3% para 2030.

"todos los países centroamericanos comercian poco y la región está menos integrada de lo que cabría esperar dado el tamaño y la proximidad de los países", refiere el BM en su informe y destaca las tres prioridades en estrategia económica:

Transporte aéreo en la región

Agilización del paso de mercancías en cruces fronterizos terrestres (declaraciones anticipadas)

Agilización de envíos en el contexto del comercio electrónico