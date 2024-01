¡Ni se enteró ! Bombero daba un reporte, pero a sus espaldas ocurría otra noticia

-

El reporte de un bombero se ha hecho viral, pero no por las razones que imaginas.

El reporte de un elemento de los Bomberos Voluntarios se ha hecho viral en las redes sociales, pero no precisamente por el suceso que daba a conocer, sino por lo que ocurría a sus espaldas.

Fue el mismo socorrista Hans Lemus quien compartió el video en su cuenta de TikTok, junto con el comentario: "Yo bien concentrado, pero no me miren a mí, que yo no soy la noticia".

Y, en efecto, mientras él daba el reporte de un ataque armado ocurrido en El Porvenir, Villa Canales, una señora, con aparente molestia, se dedicó a retirar la cinta que habían colocado las autoridades para resguardar la escena del crimen.

Mientras Lemus avanzaba en la información, no se percataba de que atrás de él se libraba una fuerte discusión entre la mujer y agentes policiales, quienes le recriminaron la acción.