Carlo Ancelotti dejaría al Real Madrid para dirigir a esta selección

El presidente de la Confederación Brasileña​ de Fútbol, Ednaldo Rodrigues, aseguró que el técnico del Real Madrid llegará a Brasil.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, aseguró que Carlo Ancelotti será el director técnico de la selección de Brasil para la Copa América 2024.

El entrenador italiano de 64 años, Carlo Ancelotti, comenzará a dirigir a la selección pentacampeona del mundo a partir del 20 de junio de 2024:

"Hay muchos entrenadores buenos en Brasil, pero Ancelotti es diferente. Carlo asumirá a partir de la Copa América de 2024", aseguró Rodrigues en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

Brasil arrancará las Eliminatorias hacia el Mundial de 2026 en el mes de septiembre de 2023, y Fernando Diniz será el encargado de dirigirlos de manera interina en esos partidos de suma importancia.

El propio Fernando Diniz ya habló como entrenador interino y dejó un primer mensaje para esta etapa que le espera: "Un sueño para cualquiera, un honor y un orgullo enorme poder servir a la Selección".

Por el momento ni el Real Madrid, ni Ancelotti se han pronunciado sobre el tema, pero ya está confirmado que después de finalizar esta temporada, el técnico madridista continuará su trabajo en Brasil.

El Real Madrid volverá a los entrenamientos el próximo lunes 10 de julio, y pondrán rumbo a Estados Unidos, para afrontar cuatro amistosos de pretemporada.

Ancelotti suma 25 trofeos en su carrera como entrenador, y destaca porque es el único técnico de la historia que ha ganado las 5 grandes ligas europeas (Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania).