Bukele anuncia un nuevo estadio en El Salvador: “Será el más grande de Centroamérica”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dijo que el estadio será el más grande de Centroamérica y el más moderno de Latinoamérica.

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que nuevo Estadio Nacional del país salvadoreño será el recinto deportivo más grande de Centroamérica y el más moderno de toda Latinoamérica.

"El nuevo estadio de El Salvador tendrá capacidad para 50 mil espectadores en butacas; además de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, lugares VIP y espacios para prensa", indicó Bukele.

En la presentación del recinto se indicó que esta obra será una muestra de "la amistad fraterna entre los pueblos de El Salvador y China", ya que el estadio será donado por el presidente chino, Xi Jiping.

El embajador de la República Popular China, Zhang Yanhui, declaró que está orgulloso "de presenciar el inicio de este gran proyecto, lo cual demuestra un gran ejemplo de las operaciones amistosas".

La obra se llevará a cabo al oeste de San Salvador, cuyo propósito es ser una arquitectura de referencia para la ciudad capital, que represente el desarrollo y el futuro de El Salvador como país.

El diseño del estadio está inspirado en una gota de agua de las lluvias del pacífico, que nutre la tierra y alimenta a la civilización salvadoreña; representando la tecnología ecológica y sostenible.

El estadio se utilizará para eventos nacionales y será la nueva sede de la selección nacional de El Salvador, con capacidad para albergar grandes eventos, como las clasificatorias mundialistas.