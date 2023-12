Buscan a familiares del conductor desmayado cerca del Trébol

-

Buscan a familiares de conductor que se desmayó en medio del tránsito de la zona 3 capitalina, cerca de El Trébol.

En horas de la tarde de este 23 de diciembre el conductor de un vehículo sufrió un desmayo mientras circulaba cerca de El Trébol, zona 3 capitalina.

Tras ello, impactó con un arriate y quedó inconsciente. Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el piloto fue atendido por socorristas.

Adulto Mayor se desmaya mientras conducía automóvil en vía exclusiva de El Trébol zona 3



⚠️ Bomberos - EMETRA ya llegaron en su auxilio, impactó vehículo contra arriate #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/vFb6NSTxMT — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 23, 2023

No recuerda nada

A pesar de haber recobrado el conocimiento, el conductor no recuerda nada, fue identificado por su Documento Personal de Identificación (DPI) como: Julio Francisco Lazo Lira de 74 años.

"No recuerda cómo se llama, no sabe dónde vive, ni por qué estaba conduciendo y no lleva ningún teléfono. El carro está a nombre de alguien que no conoce al señor afectado", indicó Montejo.

Además, detallo que salió ileso de la colisión, pero que está lleno de miedo. Mientras tanto ya se realizan las coordinaciones con la Procuraduría General de la Nación.