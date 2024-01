"Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve", Olivia Collins habla de show en el país

-

Olivia Collins, actriz internacional de telenovelas, cine y teatro, contó a Soy502 su aventura como parte del elenco de "Busco al hombre de mi vida, ¡marido ya tuve!" que se presentará en Guatemala.

La puesta en escena lleva un año y medio en cartelera en Ciudad de México, con más de 500 representaciones y una gira de 60 ciudades y Guatemala es una de ellas.

Foto: Instagram.

Ivonne Montero, Issabela Camil y Liza Muriel, además de Collins, protagonizan la historia de tres amigas que buscan retomar su vida después de atravesar una separación amorosa.

"El productor Antonio Escobar me mandó el libreto y me encantó, porque a mi edad y con lo que he vivido, podía hablar de ello, hay muchos diálogos en los que coincidimos, cada quien, particularmente, le ha puesto de su propia cosecha a su personaje y el mío es padrísimo, además participo con compañeras con las que no había trabajado y para mi es un gran placer estar en esta obra", dijo en una entrevista.

"Hemos hecho una gran familia donde cada una hemos construido el hilo conductor invisible que la gente percibe cuando estamos en el escenario, una gran amistad, una gran comunicación, un gran cariño hacia nosotras y sobre todo a nuestro público, que queremos que esta obra llegue a todos los que van a ir para que se lleven una reflexión".

Acerca del tema de esta divertida comedia, dijo: "Son temas de pareja, no es contra los hombres, ni contra las mujeres, son temas del ser y las relaciones, porque a veces son complicadas, todos hemos pasado por momentos en nuestros matrimonios, noviazgos, separaciones, divorcios, hombres o mujeres controladores, que son los temas que tratamos aquí".

"Principalmente queremos resaltar que cuando te amas a ti mismo es cuando verdaderamente encuentras al amor de tu vida. Si buscas y no estás en un nivel adecuado y no te quieres, no te conoces, no has enfrentado tus miedos, resulta que puedes tener elecciones malas, o que no son las adecuadas, pero en lo que llevamos de presentar la obra muchos se han identificado muchísimo con alguno de los personajes, algunas personas se acercan y dicen: 'me identifiqué con este personaje, a mi me ha pasado esto' y después de escucharlas mi vida cambió y eso sí es una gran satisfacción".

Acerca de su personaje dijo:

"Yo me enamoro de todos mis proyectos, porque si no, no los haría y esta obra me vino como, hay un dicho en México que dice, 'como anillo al dedo', porque creo que estoy en una etapa de mi vida donde puedo decir que la convivencia, las parejas y relaciones son difíciles. Con mi personaje me divierto mucho".

Acerca de su regreso a Guatemala Olivia dijo:

"Estuve en Guatemala hace muchos años, fui a cantar, ahora volveré como actriz y hace 4 años interpreté una película que se llamó "Guatemala, una guerra sin sentido" en la que de verdad interpreté a alguien que sufrió muchísimo en la guerra civil. Estuvo nominada en Berlín con Miguel Ángel Rodríguez y creo que fue un caso real, viví Guatemala en ese proyecto".

"Busco al hombre de mi vida, ¡marido ya tuve!" está basada en el best-seller de Daniela Di Segni y con la adaptación teatral de Andrés Tulipano. Es una producción y dirección escénica del reconocido actor y productor Antonio Escobar, que interna al espectador a una historia con alto contenido humano que reivindica la sexualidad femenina con enorme sensibilidad y gran sentido del humor.

Se presentará el próximo jueves 8 de febrero en el Teatro Lux de Guatemala, en funciones a las 06:30 de la tarde y 9 de la noche. Collins dará función a las 6:30 de la tarde e Ivonne Montero a las 9 de la noche. Por Guatemala actuará el actor y conductor Alejandro Vidal la gira Presentada por Antonio Escobar y Adolfo Ramírez Santos.

El costo de las entradas es de Q450 Q350 y Q250 y están ya a la venta en Todoticket y sus puntos de venta.