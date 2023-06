Así buscan a la mujer desaparecida tras cirugía estética en zona 14

-

Se cumplen 8 días de la desaparición de una mujer en zona 14 tras haberse sometido a un procedimiento estético, y sus hijos siguen buscando respuestas que ayuden a dar con su paradero.

EN CONTEXTO: Historia detrás de la intrigante desaparición de una mujer en zona 14

Los hijos de Floridalma Roque, de 59 años, quien desapareció tras haberse sometido a dos procedimientos estéticos en una clínica ubicada en zona 14, informaron a Soy502 que han pasado 8 días desde que no tienen noticia de su madre.

La mujer hondureña y ciudadana de Estados Unidos, quien también tiene familia en Guatemala llegó al país el 3 de junio con la finalidad de realizarse los cambios estéticos en el rostro y brazos, y aprovechando el viaje visitaría a sus hermanos maternos, quienes residen en Petén.

Sin embargo, tras su intervención quirúrgica que ocurrió a las 7:00 horas del martes 13 de junio, ya no volvió a tener contacto con sus familiares. Tras no localizarla, dos de sus hijos viajaron desde Estados Unidos y México para unirse a la búsqueda de Floridalma y denunciar su desaparición en el Ministerio Público (MP).

Ante dicha denuncia en las autoridades guatemaltecas, el 14 de junio se activó una alerta Isabel-Claudina para localizar a Floridalma Roque, pero la familia sigue sin tener información de su paradero.

(Foto: Isabel-Claudina)

Morgues y hospitales

Ahora bien, desde hace ya seis días, los hijos de Floridalma mencionaron que tras su llegada a Guatemala han iniciado por su propia cuenta una exhaustiva búsqueda y poder encontrar a su madre y así juntos regresarse a Estados Unidos.

Desde tempranas horas, los hijos de la mujer de 59 años salen a recorrer hospitales públicos y privados de la ciudad, han ido en más de tres ocasiones a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a identificar cadáveres xx.

Por aparte, otros parientes de Floridalma que residen en Guatemala ha pedido ayuda a través de redes sociales, esto para su pronta localización.

"Ya fuimos a buscar al Hospital General San Juan de Dios, al IGSS de accidentes, a la morgue hemos ido a ver cadáveres xx, pero no hay razones. En el tiempo que estemos en Guatemala seguiremos buscando a nuestra madre. No sabemos nada de ella desde hace varios días. Queremos saber que está bien o qué pasó con ella", sentenció uno de los hijos.

(Foto: Cortesía Soy502)

Otros detalles

El hijo mayor de Roque señaló a Soy502 que ellos solo quieren saber si su madre se fue en un taxi o quién pasó por ella, debido a que solo indicaron que un enfermero la ayudó a salir de la clínica por estar recién operada.

Finalmente, los hijos de Roque aseguraron que han solicitado ayuda a través de redes sociales, en el cónsul de Estados Unidos en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que a su vez existe una alerta de desaparición en Estados Unidos y también una por parte de la Interpol.

Los hijos de Roque viajaron desde México y Estados Unidos, países dónde radican desde hace muchos años, para poder realizar las diligencias correspondientes en Guatemala que ayuden a dar con el paradero de su madre, y además exigen que las autoridades del país agilicen la investigación.

"Nosotros queremos encontrar a nuestra madre, ella no es una mujer de no avisar a dónde sale. Aquí en Guatemala ella no conoce casi nada, porque ella no viaja seguido, en esta ocasión solo vino por algo puntal (la cirugía). Es una mujer muy responsable. Como repetimos, solo la queremos encontrar, lo ideal es que sea viva, pero si ella falleció es decisión de Dios, se lo dejamos en sus manos. Es lo único que pedimos, saber qué le pasó", declararon los hijos de Roque a Soy502.

La versión oficial del MP

El MP confirmó a Soy502 que ha iniciado una investigación sobre la desaparición de la ciudadana americana Floridalma Roque, de 59 años, quien fue vista por última vez tras haber ingresado a una clínica estética en zona 14, esto tras realizarse un procedimiento facial.

Según el MP, el caso está a cargo de la Fiscalía de la Mujer donde se iniciaron las diligencias correspondientes para localizarla desde que la alerta Isabel-Claudina fue activada por sus familiares el miércoles 14 de junio.

El ente investigador aseguró que tras haber recabado declaraciones testimoniales, haber entrevistado a testigos y dar seguimiento a cámaras de video en los lugares aledaños a la clínica, lograron determinar que Roque sí salió de la clínica estética. Sin embargo, continúan sin conocer su paradero.

Asimismo se dio a conocer que abordó un vehículo, por lo que las autoridades "ya lo están individualizando".

El cirujano plástico respondió

Horas más tarde, luego de que la noticia se hizo viral, el cirujano plástico, Kevin Malouf Sierra, se pronunció al respecto. Primero publicó un video que difundió en sus redes sociales, en el cual catalogó de "chisme" el suceso.

Además, Malouf sostuvo que la paciente decidió abandonar por cuenta propia las instalaciones de la clínica y se subió a un vehículo. Agregó que las cámaras de vigilancia de su clínica evidencian que la paciente salió ante la mirada de muchas personas y que las grabaciones forman parte de una investigación que sostiene el MP.

Durante la tarde del 19 de junio, el cirujano plástico se volvió a pronunciar al respecto. Esta vez, con un comunicado de prensa en el cual explicó que luego de someterse a dos intervenciones, la paciente solicitó su salida al día siguiente, por lo que se le brindó acompañamiento a Roque en una silla de ruedas hasta el lobby del edificio donde abordó un vehículo a eso de las 7:00 horas. Fue después de eso que no tuvieron más contacto con la paciente.

"El pasado 13 de junio, llegó a nuestras instalaciones ubicadas en edificio Europlaza zona 14, la paciente Floridalma Roque, de 59 años para realizarse un procedimiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial y liposucción secundaria de brazos", se lee en el comunicado.

Resaltó que el médico y personal de la clínica no sostuvo comunicación con la mujer tras haber abandonado las instalaciones de la clínica, sin embargo, se enteraron que se encontraba desaparecida, por lo que denunciaron el hecho.