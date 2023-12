¡Cachados! PMT sorprende a motoristas circulando en la banqueta (video)

-

Varios motoristas fueron sorprendidos por autoridades de tránsito cuando circulaban por la banqueta.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) difundió un video para evidenciar cómo varios motoristas fueron sorprendidos mientras circulaban sobre la banqueta en distintos sectores de la ciudad.

En el clip se observa el momento en que autoridades de tránsito confrontaron a los conductores y les exigieron su licencia de conducir. Así también, los instaron a respetar el paso peatonal y manejar correctamente sobre sus carriles.

"Me hace favor, pasa aquí al operativo, porque usted también venía sobre la banqueta en la 4ta. avenida y 19 calle. Me permite su licencia si fuera tan amable, lo grabé y también tenemos otra cámara en este lado", dice el PMT a uno de los motoristas.

#educaciónvial #precaución #fyp #navidadsinti #UnaCiudadParaVivir ♬ sonido original - PMTMuniGuate @pmtmuniguate ¡ Las banquetas son para los peatones! Seguimos trabajando en el respeto a las normas viales, motorista circula por los carriles autorizados y establecidos, no pongas en riesgo tu vida y la de los demás. #TráficoGT

El video llamó la atención de internautas, ya que autoridades utilizaron un audio de una frase proveniente de la serie Pablo Escobar: "la tomaron Fabricio, tomaron la foto y con esto me jodieron", se escucha en un fragmento.

En comentarios, muchos reaccionaron aplaudiendo la acción de la PMT mientras que otros recalcaron que en algunos casos hasta autoridades cometen tal imprudencia.

"Al fin hacen su trabajo", "Eso sí me gusta. Yo soy motorista y me molesta que hagan eso", "Y cuando un PMT hace lo mismo, por qué no los multan", "Hay alegría en las calles de mi barrio", escribieron. El audiovisual sobrepasa las 68 mil visualizaciones.