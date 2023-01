Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense se pronuncia por asaltos a condominios

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense se pronunció por el incremento de la violencia en Guatemala, pidió al Gobierno que actúe de manera inmediata y ofreció su ayuda.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense (CANCHAM) se pronunció por el incremento de hechos de violencia en el país y pidió al Gobierno que actúe de manera inmediata.

"Ante los sucesos de violencia en residencias, robos de vehículos, asaltos y otros hechos delictivos han aumentado en los últimos meses, manifiesta su preocupación ya que resulta indispensable una actuación inmediata de parte de las autoridades de Gobierno para poder investigar, capturar y procesar a los delincuentes", indicó CANCHAM.

Además, destacaron que se requiere poner en marcha los planes efectivos de seguridad y prevención. Puntualizaron que ven como prioritario que se refuerce el tema de seguridad.

"Ya que de no hacerlo desincentiva los esfuerzos que se hacen en pro de la economía nacional", se lee en el documento.

Ofrecen apoyo al Gobierno

En el comunicado también ofrecieron el apoyo de coordinación con autoridades para que exista un "frente amplio contra el flagelo de inseguridad, integrado por actores públicos y privados en búsqueda del bien común".

"Sin seguridad no hay paz, no hay turismo, no hay inversión, no puede haber progreso. ¡Debe actuarse ya!", añadió la CANCHAM.