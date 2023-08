Para OnlyFans: el candente anuncio de Karely Ruiz a sus seguidores

-

Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa lanzarán una colaboración sin censura en OnlyFans.

Karely Ruiz y Babo, de Cartel de Santa, han sorprendido a sus seguidores al anunciar una colaboración sin censura que podrá verse a través de la plataforma OnlyFans.

Tras el éxito obtenido de la colaboración de la influencer y Santa Fe Klan, donde también realizaron un video sin censura para OnlyFans. La modelo mexicana ha revelado que faltan algunos detalles para cerrar el trato con Babo.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", confesó Karely Ruiz a través de redes, al hablar sobre su próxima colaboración que tendrá con Babo para OnlyFans.

¿Cuándo se estrenará el video de Karely Ruiz y Babo?

De momento, no se tiene confirmado una fecha exacta de lanzamiento para la esperada colaboración entre la influencer y Babo en OnlyFans.

Karely ha dicho que ya está en pláticas con el reconocido rapero mexicano para llevar a cabo el proyecto en conjunto.

"Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad", reveló la mexicana.

Para poder ver el video de la colaboración entre Karely Ruiz y Babo, es necesario estar suscrito a las cuentas de OnlyFans de los dos artistas.

Es importante mencionar que el video es exclusivo para esa plataforma.