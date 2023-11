Captan a Miguel Martínez reunido con diputados de Vamos

-

Miguel Martínez se reunió con diputados de Vamos en cercanía del Congreso de la República.

Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y allegado al presidente Alejandro Giammattei, fue visto en el edificio Centro Vivo, en donde diputados tienen sus oficinas.

Martínez llegó a ese lugar para reunirse con los diputados del partido Vamos.

"A visitar a mis compañeros del partido. Nosotros tratamos de tener reuniones periódicas; en particular, ellos se reúnen cada vez que hay sesión y yo vengo cada vez que pueda", dijo al ser cuestionado por un periodista de La Hora.

#LHVídeo | Miguel Martínez se reunió con diputados de la bancada Vamos, sin embargo, negó a periodistas de La Hora que fuera para la elección de magistrados.



: María José Bonilla/LH pic.twitter.com/dvuPVhUpAS — Diario La Hora (@lahoragt) November 15, 2023

"La verdad, como sabrán, no es la primera vez y que coincida con la elección de cortes son otros 100 pesos", agregó Martínez.

Miguel Martínez habla de las denuncias

Martínez también se refirió a las denuncias que interpuso en contra de los manifestantes que lo confrontaron en la Antigua Guatemala.

"Denuncia contra personas que ellos mismos subieron los videos; es algo que no le debe pasar a nadie, no se lo deseo a nadie. Tenemos que trabajar en armonía y no buscar que se dañe la integridad física. La denuncia es en contra de las personas que lanzaron piedras, que grabaron los videos, que convocaron", explicó Martínez.

Por último fue cuestionado sobre su relación con Alejandro Giammattei, a lo que dijo: "Eso lo han señalado desde hace... ustedes mismos lo dicen".