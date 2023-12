"Mañana regreso": Cardenal Ramazzini confirma su retorno a Guatemala

-

El Cardenal Álvaro Ramazzini confirmó su regreso a Guatemala tras haber viajado a Alemania.

En una entrevista en A primera hora de Emisoras Unidas, la mañana de este miércoles 6 de diciembre, el Cardenal Álvaro Ramazzini Imeri confirmó que regresará a Guatemala, esto tras haber salido del país el 1 de diciembre para participar en una actividad religiosa en Alemania.

"Mañana regreso a Guatemala", dijo el cardenal durante la entrevista. "Espero regresar mañana por la noche al país", aseguró.

La razón de su viaje a Alemania

En un video difundido en redes sociales el Cardenal Ramazzini explicó que viajó haciendo la ruta vía Houston EE.UU-Alemania.

"Voy hacia Alemania invitado por Adveniat, es la organización de los obispos alemanes que nos apoyan en toda América Latina para construir templos, iglesias, para proyectos educativos, y cada año en Alemania ellos organizan esta campaña durante todo el tiempo de Adviento para poder recoger los fondos que después los comparten a las diócesis que les pedimos ayuda", informó.

Asimismo, afirmó que está más tranquilo tras conocer que en este momento no cuenta con ninguna denuncia en su contra en el Ministerio Público (MP), por aparte, mencionó que tampoco ha recibido nuevas advertencias o alertas.

El Cardenal Ramazzini también dio detalles de cómo se sintió cuando se enteró de los rumores de la denuncia en su contra.

"Me preocupé cuando me enteré de la orden de captura, en primer lugar porque no hice nada contra la ley, y sé como son las cárceles en Guatemala y eso me preocupó. QUiero cumplir con mi trabajo pastoral, y me preocupé para averiguar si era verdad o no", externó.

En la entrevista también se refirió sobre la situación política en Guatemala e indicó que las visitas de altos funcionarios de Estados Unidos a Guatemala es porque no se respetan los procesos democráticos.

"Estamos entrando en una anarquía donde nadie quedará libre de cualquier discriminación, donde nos meterán a la cárcel por pensar diferente a los demás".