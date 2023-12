Más detalles sobre allanamientos por muerte de la colombiana Daniela Patiño

-

El MP va tras una red trasnacional.

Al menos cuatro inmuebles ubicados en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, Boca del Monte y Villa Canales fueron allanados por la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Los operativos son parte de la fase II de la investigación en contra de una estructura dedicada a la explotación sexual de mujeres y la que habría explotado a la colombiana Daniela Patiño.

De hecho, la fase I del caso surgió por la muerte de Patiño, quien fue hallada muerta en México pero previo a eso estuvo retenida por una red de trata en Guatemala.

Tras los operativos, dos personas fueron capturadas, se trata de Irma Yolanda Toj Castañeda y Kenneth Jafet Peña Toj, sindicados del delito de trata de personas.

La muerte de Daniela Patiño

La investigación en contra de la estructura que operaba a través del Spa Oasis inició por la muerte de la colombiana Daniela Patiño.

"En el año 2019, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Daniela Patiño Hinestroza, quien habría denunciado ser explotada sexualmente en el territorio guatemalteco", dijo el MP.

Además, habían otras denuncias de mujeres que denunciaban ser tratadas por la estructura que operaba en zonas 10 y 13 de la ciudad de Guatemala, las víctimas fueron captadas bajo engaños y posteriormente fueron violentadas en su libertad sexual.

A inicios de julio del 2018 tomó sus maletas y sin saber mucho hebreo arrancó su travesía hacia Israel. Durante nueve meses vivió en Guivatayim, una ciudad de la franja costera central de ese país.

Trabajó en un restaurante y logró ahorrar suficiente dinero para pagar su semestre y cumplir el objetivo que se planteó con Sara Patiño, su hermana gemela: ayudar a sus padres a salir adelante.

A lo largo de esos meses, en sus espacios libres, Daniela prendía la cámara de su computador y grababa videos para YouTube.

Cuando regresó a Colombia en 2019, sus padres pensaron que volvería a las aulas. Pero los planes cambiaron cuando una supuesta promesa de viajar a España para trabajar de nuevo en un restaurante y ganar mucho dinero, llegó a los oídos de Daniela a mitad de año.

Martha y Elkin recibieron un mensaje a las 4:30 de la mañana. Era un video de Daniela avisándoles que ya había llegado.

Esto les pareció extraño porque un vuelo que toma aproximadamente 9 horas y 30 minutos de Colombia a España, había tardado seis horas.

"¿Usted por qué está allá, luego no iba para España?, le preguntó Martha por un mensaje de texto. "No, mi amiga resultó diciendo que el trabajo iba a ser en Guatemala", le respondió Daniela. Ahí empezó la pesadilla.

Durante el primer día de su viaje, Daniela perdió toda la comunicación con sus padres. La espera para que su hija volviera a escribir se hizo larga, hasta que por fin recibieron otro video. Esta vez, en una casa con algunas amigas.

"Se veía súper bien", dice Elkin, quien recuerda que por momentos volvieron a sentir la calma que lograron tener mientras Daniela estaba en Israel. Sin embargo, a los dos días de arrancar la travesía en tierras guatemaltecas, llegó otro mensaje con malas noticias.

"Mamá, esto no es ningún trabajo, esto es una trata de blancas", "me están pidiendo un millón de pesos para pagar el viaje", "me van a matar, llame a la Policía", decían los textos.

La joven estaba en peligro, lejos de casa. Aunque querían ir hasta allá para ayudarla, no era una opción por la falta de recursos económicos. La alegría que supondría el viaje se transformó en terror e incertidumbre.

Entre lágrimas, Martha le rogó a Daniela para que intentara volver a Colombia. Ella aseguraba que la tenían amenazada y tenía que pagar el dinero que le pedían a cambio de no asesinarla. Los padres movieron cielo y tierra en Colombia para enviarle un millón de pesos hasta ese país.

El escape

Daniela recibió el dinero y finalmente pudo viajar sana y salva hasta Playa del Carmen (México). "Me volé", les escribió sin contar detalles de cómo logró huir de la red de trata de personas en la que habría caído.

Su hija pudo contactar con un amigo que conoció en Israel y vivía en México. Allí logró conseguir hospedaje en un hotel donde tenía planeado pasar los días mientras conseguía trabajo o decidía volver a Colombia para reunirse con sus padres, su hermana gemela y su pequeña sobrina.

La joven hablaba a diario con sus papás. Les contaba qué hacía y dónde estaba. Hasta que llegó un momento en el que dejó de contactarles.

"Daniela está desaparecida, dejó sus papeles en el hotel, pero salió al supermercado y no sabemos nada de ella", les dijo por el teléfono una amiga que conoció Daniela en México.

El mensaje de la desaparición de Daniela se viralizó en redes sociales. A medianoche del 13 de septiembre, mientras Martha le suplicaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe que pegó en su sitio de trabajo, le llegó un mensaje a su Facebook. Era una foto de la mano de Daniela en la que se veía un tatuaje.

"Señora, ¿por favor nos dice si esta es su hija?". "Era mi niña, estaba sin vida", recuerda. "Inefable", decía el tatuaje que permitió reconocer a Daniela.