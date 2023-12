¡Se casó! Ketzy Rosales, controversial generadora de contenido, dio el sí

-

La controversial generadora de contenido Ketzy Rosales sorprendió al mostrar el primer video de su enlace matrimonial.

OTRAS NOTICIAS: La sorprendente decoración navideña en el hogar de Carolina Alcázar

Rosales quien ha sido muy criticada por algunos de sus invitados al hacer bromas en Tik Tok, incluyendo algunos políticos del país, dejó a muchos con la boca abierta al mostrar pro primera vez a su ahora esposo y por su paso por el altar, de la mano de sus padres.

"Les voy a presentar a mi esposo, mi chinito, ya lo conocían, me hubiera encantado que todos ustedes llegaran aunque tuvieran que traer su comida, porque me han seguido todo el tiempo muchá, aunque sea de esta forma poder compartir con ustedes, son muy especiales también quiero que lo sepan, son muy importantes en mi vida, en nuestra vida ahora, ¡ay muchá, me casé! ¿pueden creer eso?", dijo.

"De esta manera quiero contarles que soy u na mujer casada!" dijo en cu cuenta oficial donde se aprecia que corre al lado de su amado con su vestido blanco de tul, encaje y brillo.

Muchos fanáticos le desearon lo mejor aunque otros la criticaron.

¿Quién es Ketzy Rosales?

La guatemalteca comenzó a hacer contenido de comedia en Tik Tok, cuando subió su fama fue señalada de hacer contenido político al hacer algunos videos relacionados.

MIRA:

@gtazul502 ♬ another love - ✨️

@gtazul502 ♬ sonido original - Flowlatino