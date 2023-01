Anahí Keller vuelve a Tribunales por el Caso Hogar Seguro

El inicio del juicio por el caso Hogar Seguro, en el cual fallecieron 41 niñas, se pospuso y el tribunal cambió de fecha.

EN CONTEXTO: El día más triste en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción

A casi seis años de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde 41 niñas fallecieron y 15 más resultaron gravemente heridas, estaba programado el inicio de juicio en contra de ocho implicados.

El incendio dentro de las instalaciones del hogar se registró el 8 de marzo de 2017. El caso penal ha avanzado lentamente por los amparos y acciones legales presentadas por los implicados. Además, porque el caso se separó en varias fases.

Suspensión de juicio

Este lunes 9 de enero iniciaría el juicio en contra de los ocho supuestos responsables de no atender el siniestro y actuar de manera tardía para salvaguardar la vida de las niñas.

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal tiene a su cargo la carpeta judicial y aunque dio inicio la audiencia, esta se suspendió por ausencia de uno de los abogados notificó padecer de Covid-19.

La presidenta del Tribunal reprogramó el inicio del juicio para el próximo 19 de enero. Se espera que en el debate oral y público el Ministerio Público presentará cerca de 900 medios de prueba, con los cuales busca probar la culpabilidad de los implicados.

Familiares piden justicia

Familiares de las 41 niñas que fallecieron y de las 15 que resultaron heridas, siguen esperando justicia. El proceso penal no ha avanzado pese a que el hecho ocurrió hace casi 06 años.

Vianney Hernández, mamá de Hashley Angelie Rodríguez, una de las niñas que murió en el Hogar Seguro, dijo que el Estado está protegiendo a los implicados, porque no quieren que el caso llegue a sentencia.

"La verdad no quieren que se lleve a cabo porque no están de acuerdo, el Estado no quiere que este caso se de a la luz, mucho menos que hayan personas que vayan a juicio, porque el Estado está protegiendo a esta gente", dijo Hernández.

La mamá de una de las niñas que falleció en el Hogar Seguro, dijo que el Estado estaba protegiendo a los implicados para que el caso no llegue a sentencia. pic.twitter.com/5LU8MWYEGt — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 9, 2023

La mamá de Angelie espera que la próxima semana sí inicie el juicio y que no se presenten más excusas porque quiere justicia para su hija.

"Yo como madre me esperaba esto, que pasara, pero gracias a Dios no se hizo tan larga, la otra semana va a empezar el debate, esperando que no presenten otras excusas", dijo Vianney hernandez, mamá de Hashly Angelie Rodríguez. pic.twitter.com/MIYgN1Rb9E — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 9, 2023

Los implicados

La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer, será quien presente la acusación conde los señalados, entre quienes se encuentran exfuncionarios de la Secretaría Bienestar Social como Carlos Rodas, quien fungía como secretario, Anahí Keller, como subsecretaria.

Mientras, los otros acusados son: el exdirector de la Casa Hogar, Santos Torres, el exprocurador de la niñez y adolescencia, Harold Flores, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, Brenda Chaman, exsubinspectora de la PNC, Lucinda Eva Marina Marroquín, exsubcomisario de la PNC, Luis Armando Pérez y la exdefensora de la niñez de la PDH, Gloria Castro.

Los implicados están acusados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.