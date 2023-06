Castellanos y Deme Da Silva campeones de la Copa Herbalife 2023

La Copa Herbalife 2023 se quedó en Guatemala, en singles masculinos, gracias a la participación del tenista nacional Marcos Castellanos, quien venció en dos sets 6/4 y 6/3 al brasileño Gustavo Albieri y así, consagrarse como el nuevo campeón del torneo.

El nacional inició ganando el primer set y tomar una pequeña ventaja 3-2. No obstante, el sudamericano retomaba fuerzas y buscaba quedarse el primer set tras irse arriba 4-3. La experiencia de Marcos logró imponerse y terminó ganando 6/4 para así tomar la ventaja en la gran final.

Para la segunda parte del partido, Castellanos tomó ventaja desde el inicio y no la perdió. Con un gran servicio se llevó el segundo set.

“ Con los nervios me costó un poco cerrar el partido, pero me dio mucha satisfacción que por fin pude ganar y espero que no sea el último. ”

Marcos Castellanos.