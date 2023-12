¿Magistrados del TSE obligados a volver? Esto resolvió la CC

-

CC no otorga el amparo que pretendía obligar al Congreso a elegir magistrados suplentes del TSE.

La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió no otorgar el amparo provisional con el que se obligaría a los diputados a elegir los dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hace falta.

La acción fue presentada por la abogada Karen Fischer, quien ha trabajado de la mano con la Fundación contra el Terrorismo y Ricardo Méndez Ruiz.

Sin embargo, los magistrados de la CC consideraron que al analizar las circunstancia "no ven aconsejable" otorgar el amparo solicitado por la abogada.

Pero el amparo solicitado no termina ahí; aunque Fischer lo presentó a la CC, estos decidieron dividirlo en dos y enviaron una parte a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionada con la petición de suspender la licencia a cuatro magistrados del TSE que están fuera del país y que se quedaron sin inmunidad.

La intención es que estos cuatro magistrados regresen de inmediato al país e integren el pleno. Hasta el momento, este proceso aún se encuentra en análisis en la CSJ, la cual otorgó un plazo de 24 horas al TSE para entregar un informe circunstanciado, relacionado con los permisos y la integración del pleno del tribunal electoral.

El plazo vencía este medio día. El TSE indicó que se está cumpliendo con todos los requerimientos, mientras que la CSJ aún no confirma si recibió el informe circunstanciado.

Revés

La CC suspendió el trámite del amparo presentado por 14 abogados, quienes impugnaron la conformación de la comisión pesquisidora que en su momento se formó en el Congreso y que recomendó retirar el derecho de antejuicio a cuatro magistrados del tribunal electoral.

Para los abogados, hubo anomalías en la conformación de la pesquisidora, por lo que lo actuado por el Congreso es ilegal.

Sin embargo, los magistrados de la CC decidieron suspender este trámite, por considerar que los 14 abogados no tienen "legitimación activa" en el proceso, lo que significa que, según los magistrados, no están facultados en la ley para presentar un alegado como el realizado, pues consideran que no son afectados directos.

Al respecto, Javier Gálvez, uno de los abogados que presentó el amparo, dijo a través de sus redes sociales que consideran sí estar legitimados para presentar la acción, debido a que "tenemos derecho a que el Congreso actúe en el marco de sus competencias y en respeto a la ley".

"La actual CC ya había reconocido en nuestro amparo anterior dos cosas: 1. la amenaza latente de un rompimiento constitucional que busca evitar la transición y el respeto a la democracia, que, en ese caso, teníamos derecho a accionar para que se respeten nuestros derechos y que estábamos legitimados para hacerlo, derivado de la magnitud de esa amenaza", detalló.

Además, dijo que "ahora, aún bajo el mismo contexto, la misma CC considera que no nos corresponde a nosotros, ciudadanos afectados directamente por la decisión del Congreso de levantar de manera anómala el antejuicio a magistrados del TSE, denunciar esos hechos".