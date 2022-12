"Ha sido una lucha": la desgarradora confesión de Céline Dion sobre su salud (video)

Céline Dion hizo una desgarradora revelación sobre su salud, que le impedirá realizar su gira 2023.

La popular artista, Céline Dion, canceló todos sus shows debido a una grave enfermedad que padece y que ha afectado en todos los ámbitos de su vida.

Así lo reveló la cantante a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde explicó el por qué no había hablado antes y cómo sobrelleva su condición.

Céline Dion lleva meses con fuertes quebrantos de salud. (Foto: Infobae)

"Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona", inicia diciendo.

Celine Dion reveló que fue diagnosticada recientemente con un extraño trastorno neurológico que afecta a muy pocas personas en el mundo.

"Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a una de cada millón de personas", expresó.

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

Durante el clip que compartió en su perfil de Instagram, Dion señaló que ahora sabe la causa de sus espasmos y que tiene un gran equipo de profesionales que está intentando que su condición no avance tan rápido.

"Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan", agregó la artista.

Por tal razón, la intérprete de "My Heart Will Go On" ha cancelado los conciertos que tenía programados para 2023, pues su situación actual representa "una lucha" en todo aspecto de su vida.

El Síndrome de la Persona Rígida (SPR) hace que los músculos de quienes lo padecen se tensen de forma incontrolable e involuntaria. Esta acaba dejando a las personas como "estatuas", impidiéndoles caminar y hasta hablar.