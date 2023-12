¡En centro comercial! Varios heridos deja un tiroteo en Florida

-

Reportan un tiroteo en centro comercial de Florida que deja varios heridos.

Durante la tarde de este sábado 23 de diciembre, ha ocurrido un tiroteo en el interior del centro comercial Paddock de Ocala, en el estado de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Ocala, indicó que se encontraba respondiendo a una balacera en el Centro Comercial Paddock, situado a unos 128 kilómetros al noroeste de Orlando.

OPD is responding to an active shooting situation that occurred at the Paddock Mall. There is a heavy police presence on scene and we will provide more information as it becomes available. Please avoid the area at this time. — Ocala Police (@ocalapd) December 23, 2023

A través de videos que circulan en las redes sociales se observa a una de las personas que se encontraban en el interior del establecimiento comercial, intentando ocultarse entre las vitrinas ante el atentado que se vivía en el lugar.

| ÚLTIMA HORA: Se reportan múltiples heridos tras un tiroteo en Paddock Mall, Ocala, Florida. pic.twitter.com/RrzOXAYpwS — UHN PLUS (@UHN_Plus) December 23, 2023

Posteriormente, varias personas han resultado heridas y las las autoridades han declarado el incidente como una situación "de tiroteo activo".

Cabe mencionar que por el momento las autoridades no han dado el reporte final sobre el número de personas que están heridas o muertas.