¡Choque mortal! Helicópteros chocan en una playa de Australia

El percance se produjo en una concurrida playa cerca de un parque temático.

Cuatro personas murieron y otras tres resultaron gravemente heridas este lunes al chocar dos helicópteros en el aire en la turística Costa Dorada de Australia, informaron las autoridades.

Un helicóptero quedó volcado sobre la arena a pocos metros de la orilla. Sus rotores se encuentran a poca distancia, según imágenes de la cadena pública ABC.

El otro helicóptero parecía estar en gran parte intacto en la escena del accidente, que está cerca del popular parque temático marino Sea World. Decenas de rescatistas acudieron a la zona.

Colisão de helicópteros mata 4 na Austrália



As aeronaves colidiram nesta segunda-feira (2) próximo do parque temático Sea World, na costa do estado de Queensland. Entre as vítimas há quatro mortos e três feridos em estado grave, reportou o The Guardian. pic.twitter.com/y6o79W9Oru — arizona brasil (@arizona_brasill) January 2, 2023

"Cuando colisionaron, se estrellaron y quedaron en el banco de arena situado en las afueras del complejo Sea World", dijo el inspector interino del servicio de policía de Queensland, Gary Worrell, en una conferencia de prensa.

"Como resultado de eso, cuatro personas perdieron la vida. Otros tres se encuentran en estado crítico en el hospital", agregó.

La oficina de seguridad del transporte de Australia inició una investigación sobre las causas del accidente.