¡Perdió 18 kilos! Christina Aguilera reaparece e impacta con drástico cambio físico

-

Christina Aguilera mostró un renovado look en la inauguración de su show en Las Vegas.

OTRAS NOTICIAS: Mira como Christina Aguilera imita a varias celebridades

Christina Aguilera es conocida por ser una de las mejores voces en la industria musical actual.

A lo largo de su carrera, la querida cantante ha sorprendido en muchas ocasiones por su peso. El 30 de diciembre del 2023, impactó al aparecer con 18 kilos menos en show de Las Vegas.

View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Su secreto, según Hola, sería mucha disciplina, una dieta sana y equilibrada, y una rigurosa rutina de ejercicios.

En el pasado, Aguilera declaró en la revista Health que "odiaba ser súper delgada", así que no le importó subir un poco de peso durante sus embarazos, enfocándose en ser saludable.

T13 explica que el show de Las Vegas durará hasta el 2 de marzo. En este, la cantante interpreta sus mayores éxitos, nuevas versiones de algunos de sus grandes hits y también covers de otros artistas como You Don't Own Me de Leslie Gore, Diamond are Foreve de Shirley Bassey, Welcome to Burlesque de Cher y Lady Marmalade de Patti La Belle.