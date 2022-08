Chucho López indignado por insultos que recibe de los aficionados

Jesús "El Chucho" López expresó su molestia por los insultos que recibe en Municipal

Tras su buen inicio individual en Municipal, Antonio de Jesús López, mejor conocido como Chucho López, expresó en una reciente entrevista que hay algo que lo tiene molesto.

Y es que según dijo, le parecen molestos los insultos que recibe constantemente durante los partidos de los Rojos, por parte de los aficionados. Además, no comprende por qué "el odio" que se percibe en el estadio.

"La verdad es que mis compañeros son muy fuertes mentales. Obviamente les molesta y todo, a mí también. No entiendo por qué si vamos ganando 3-0 y nos seguían gritando puras cosas innecesarias. No me gusta eso para nada y espero que se logre erradicar", expresó el ex América.

Chucho López reiteró que no se dejen llevar por las redes sociales, pues de ahí viene gran parte de influencia para que aficionados se comporten así.

"Hay personas que solo se dedican a tirar basura a nuestros compañeros y que no saben lo que es el fútbol, entrenar. Desde afuera del estadio todo se ve muy fácil, pero estando dentro recibiendo patadas, golpes, gritos, no es así", agregó.

Finalizando la entrevista, el jugador de 25 años señaló que no comprende el odio con el que se expresan las personas en el estadio. "Gritar así molesta y duele. No entiendo por qué lo gritan así con tanto odio. ¿Qué está pasando? Es fútbol", puntualizó.