Chuponcito es vinculado a proceso en caso de acoso sexual

José Alberto Flores "Chuponcito" fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual luego de que varias mujeres lo denunciaran.

Mujeres alzaron la voz contra el comediante mexicano, José Alberto Flores "Chuponcito", entre ellas Carla Oaxaca (su ex manager), Bárbara Estrada (su ex esposa) y Lezlye Ivonne Luévano (su ex bailarina).

"Tuve que recurrir a la tercera instancia que es el amparo, acaba de salir la resolución, a partir de este momento el señor se vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que parar, les estaré informando del proceso, pero reitero que estoy satisfecha, ahora sé que la justicia sí existe", dijo Oaxaca a Ventaneando.

"Hacíamos muy buena mancuerna de trabajo cuando de pronto empiezan unos comentarios, que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como: ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale”, expresó Oaxaca.

Carla afirmó que sufrió en varias ocasiones insinuaciones sexuales, además él trató de besarla, a pesar de que ella siempre se negó.

Bárbara Estrada, exesposa de Chuponcito, también rompió el silencio y lo demandó por acoso y chantaje, pues él la habría amenazado con publicar varias fotos íntimas.

Así declaró el famoso su inocencia: