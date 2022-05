La ciencia y las regulaciones detrás de los cigarrillos electrónicos

En Washington D.C., se llevó a cabo la sexta edición anual de la Cumbre de Cigarrillos Electrónicos 2022, la cual se enfocó en ciencia, regulaciones y salud pública.

La actividad, que en esta oportunidad fue de forma híbrida, reunió aproximadamente a 24 conferencistas expertos en ciencia, psicología, psiquiatría, salud pública y leyes, además de representantes de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos).

La actividad tuvo como objetivo permitir el diálogo reflexivo por medio de debates, buscando que, aunque todos tengan puntos de vista diferente, lograran llegar a un punto neutro: la importancia de reducir las enfermedades y las muertes por fumar tabaco por combustión, ofreciendo estrategias regulatorias y de salud pública.

Se escucharon temas como “El riesgo continuo: la nicotina y la salud pública”, “La última evidencia Cochrane sobre los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar” y “Comunicación eficaz basada en la ciencia: los niños y el riesgo continuo del tabaco”, entre muchos otros.

“ Existe un riesgo continuo. El consumo de nicotina sin combustión, aunque no es inocuo, es mucho menos perjudicial que el consumo de cigarrillos. ”

Durante la presentación de Neal, se examinaron los riesgos y los posibles beneficios de la nicotina suministrada a partir de fuentes distintas del tabaco combinado.

Mientras tanto, en otras sesiones se explicaron los efectos de las alternativas como los sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS, por sus siglas en inglés) y el comportamiento de los fumadores que no tienen intención de dejar la práctica.

“ Aproximadamente, uno de cada seis fumadores en Estados Unidos, son fumadores diarios que no utilizan ENDS y no tienen planes de dejar de fumar definitivamente. ”

Por su parte, David Ashley, profesor de la Escuela de Salud Pública Estatal de Georgia, Estados Unidos, habló sobre los cigarrillos electrónicos como una herramienta clave para la salud pública, sosteniendo que para el 2060, se estima que se prevendrían 2,8 millones de muertes relacionadas con el tabaco.

Ashley compartió cuatro herramientas para motivar a los fumadores para dejar de fumar y potenciar el uso de los cigarrillos electrónicos para minimizar las consecuencias no deseadas como la morbilidad y la mortalidad por fumar tabaco:

Durante la cumbre, los representantes de Philip Morris International (PMI), quienes estuvieron como oyentes, fueron acompañados por algunos médicos de la región para aprender de estos temas y apoyar a que las políticas que se han implementado en otros países respecto al tabaco y el cigarrillo electrónico, llegue a sus países.

Uno de los participantes fue José Silié Ruíz, neurólogo de República Dominicana, quien recalcó algunos puntos clave de la Cumbre de Cigarrillos Electrónicos 2022:

“ Me parece importante el énfasis que hacen los conferencistas en que no se estimule el uso en la juventud para que no se creen nuevos fumadores y que con normas de salud pública se puede lograr. ”

José Silié Ruíz

, neurólogo.