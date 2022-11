¡El peor vestido! El atuendo que generó polémica en los MTV EMAs 2022

Durante la celebración de los MTV EMA 2022 que se llevó a cabo en Alemania, en redes habló acerca del osado vestuario que pasó por la alfombra roja, uno en especial llamó la atención.

Riccardo Simonetti se llevó el show en la alfombra del evento del 13 de noviembre celebrado en Düsseldorf causando diversas críticas por su traje, aunque algunos celebraron sus prendas, otros lo catalogaron como el "peor vestido".

Su traje consistió en un print de billetes de dólar y un indescriptible sombrero con flequillos de brillo, de la autoría de Marina Hoermanseder.

"Como he crecido en la década de los 2000, los primeros años de la generación millennial son todo para mí. Personalmente, creo que esa fue la última época en que la cultura pop y la moda fueron realmente divertidas y no se tomaron tan en serio. También me inspiro mucho en los años 70 y 90", dijo acerca de su estilo a Iles Fórmula.

MIRA SU TRAJE:

Así fue el sombrero de Riccardo Simonetti. (Foto: AFP)

