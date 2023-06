Diputada tica habría pedido ayuda a Baruch Goldberg para cerrar el diario "La Nación"

-

El empresario Baruch Goldberg asegura que la diputada le pidió ayuda para apoyar los intereses del gobierno de Costa Rica y desaparecer el diario "La Nación".

El accionista del Banco BCT, del medio de comunicación CRHoy y también empresario, Leonel Baruch Golddberg aseguró el recién pasado lunes 19 de junio, que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió que apoyara los intereses del gobierno para que "La Nación" desapareciera.

Esta peculiar solicitud se la habría realizado durante una reunión que sostuvieron el 29 de agosto de 2022, en una Asamblea Legislativa, la cual fue pedida por Cisneros. Por ello, bajo juramento ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales, Baruch indicó el mencionado planteamiento.

"El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a CRHoy, coadyuvar con el Gobierno en el amparo que había presentado "La Nación" por el tema del Parque Viva (el Gobierno cerró ese parque de espectáculos, de Grupo Nación, el 8 de julio), además de que debiera el diario CRHoy apoyar los intereses del Gobierno de que La Nación desaparezca", confirmó Baruch.

El empresario también recordó que le enviaron un mensaje para conocer si estaría en la disponibilidad de reunirse con la diputada, jefa del Partido Progreso Social Democrático y con el presidente de la República, Rodrigo Chavez. Sin embargo, a la Asamblea solo acudió Cisneros.

Rechazó el planteamiento

Además, el empresario narró que rechazó el planteamiento y que es creyente de beneficiar la competencia, pero "jamas de destruir al competidor, de manera que no estuve dispuesto a hacer semejante cosa", reiteró Baruch. También detalló que esto no le gustó a la diputada.

"Yo le expliqué, además, que yo no tengo negocios con el Gobierno. No necesito nada, no me pueden dar nada, no dependo de concesiones, de licitaciones; no dependo de ninguna cosa de esas", afirmó el empresario.

Por su parte, la diputada Pilar Cisneros negó dichos ofrecimientos y sostuvo que solo le planteó al empresario "apoyar al país". También que pensó que Leonel Baruch era un caballero, pero que se percató que no.

La legisladora negó que hubiese solicitado atacar a la Nación y aseguró tener mensajes de WhatsApp, en donde lo que pide es ayuda para el país. "Desgraciadamente no hubo testigos" y que el empresario "llegó a mentir".

Mientras tanto, Baruch respondió a Pilar Cisneros: "Soy y siempre he sido un caballero, lo que no soy es un servil de su jefe y de su circo".