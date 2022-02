Rusia amenaza con reprimir a los ciudadanos que protesten a favor de Ucrania

Autoridades rusas amenazan con sanciones a quienes participen de manifestaciones contra la guerra. Pese a ello, ciudadanos rusos han salido a las calles para pedir el cese al fuego contra Ucrania.

Las autoridades rusas amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación "no autorizada" contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar hace unas horas. En un comunicado, el Comité de Investigación ruso avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas relacionadas con "la tensa situación en materia de política extranjera".

El Comité afirmó que reaccionaba ante los llamamientos por las redes sociales para protestar contra la decisión de Vladimir Putin de atacar Ucrania. "Deben ser conscientes de las negativas consecuencias legales de estas acciones, en forma de acusaciones que podrían llevar consigo responsabilidades penales", explicó.

La policía está reprimiendo a los ciudadanos que protesten contra la guerra. En la imagen, una mujer es detenida por las policía rusa. (Foto: Twitter)

El Ministerio de Interior ruso señaló que tomará "todas las medidas necesarias para asegurar el orden público". Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que, a menudo, terminan con masivas detenciones.

Desde las redes sociales rusas se está llamando a tomar las calles para protestar contra la invasión de Ucrania. El observatorio independiente de derechos humanos OVD-info afirmó que ya habían sido detenidas 27 personas en diferentes partes de Rusia por protestar contra la guerra.

In Novosibirsk, #Russia, people went out to the streets to protest against their leadership attacking #Ukraine. Some people have been detained by police. The rest soon left pic.twitter.com/ZqG7mGlAvW — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 24, 2022

Una usuaria de Twitter comparte imágenes de Novosibirsk, una ciudad al centro-sur de Rusia donde los habitantes salieron a protestar, ella explicó lo siguiente: "En Novosibirsk, #Rusia, la gente salió a las calles para protestar contra su liderazgo atacando a Ucrania. Algunas personas han sido detenidas por la policía. El resto pronto se fue".

El opositor ruso, Alexéi Navalni, encarcelado desde enero de 2021, dijo durante en el tribunal, durante un nuevo proceso en su contra que arrancó la semana pasada, estar en contra de la invasión. "Estoy en contra de esta guerra", según un vídeo publicado por el canal opositor Dojd.

"Esta guerra entre Rusia y Ucrania se está librando para encubrir el robo a los ciudadanos rusos y desviar la atención de los problemas que existen dentro del país, del deterioro de la economía", añadió.