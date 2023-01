Civiles mueren tras brutal ataque de las tropas rusas (video)

Ataques rusos han acabado con la vida de civiles en Ucrania al alcanzar un edificio en un sector residencial.

OTRAS NOTICIAS: Así fue el ataque a un edificio residencian en Ucrania

En la localidad ucraniana de Dnipró, al menos cinco personas murieron y 27 resultaron heridos después de que un bombardeo alcanzara un edificio de nueve pisos. Varias imágenes muestran el impacto de grandes proporciones.

"¡Memoria eterna a todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por el terror ruso!", reaccionó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en sus redes sociales, y compartió un video evidenciando el daño provocado. "El mundo debe detener el mal. Continúa la limpieza de escombros en Dnipro. Todos los servicios están funcionando. Estamos luchando por cada persona, cada vida. Encontraremos a todos los involucrados en el terror. Todos asumirán la responsabilidad", expresó.

"Sábado festivo y sigue el terror [ruso]. Mientras los niños ucranianos disfrutan de los dulces que recibieron ayer, Rusia ataca edificios residenciales", lamentó la primera dama, Olena Zelenska.

Rusia atacó un edificio de apartamentos en Ucrania. (Foto: AFP)

Otros ataques

Los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas provocaron el sábado apagones en casi toda Ucrania, que espera la llegada de tanques occidentales para enfrentar la intensificación de la ofensiva de las tropas de Moscú. Varias explosiones resonaron en la mañana en Kiev, informaron periodistas de la AFP.

El asesor presidencial ucraniano, Kirilo Timoshenko, indicó en Telegram que los ataques tuvieron como objetivo instalaciones clave de la capital, en plenas celebraciones del Año Nuevo ortodoxo.

Los bombardeos alcanzaron también infraestructuras en el noreste, este, sur y centro de Ucrania, provocando "apagones de emergencia" en "la mayoría de las regiones", indicó el ministro de Energía, German Galushchenko.

Al menos cinco civiles perdieron la vida en el ataque al edificio de apartamentos. (Foto: AFP)

"Hoy, el enemigo disparó de nuevo contra infraestructuras energéticas", indicó el operador ucraniano Ukrenergo, y añadió que la situación era complicada en las regiones de Járkov y Leópolis (oeste).

Rusia afirmó el viernes haber tomado el control de la ciudad, pero Ucrania asegura que sigue bajo su control y que la batalla continúa. Ucrania reclama a sus aliados occidentales más armas y equipamiento militar, como tanques pesados y misiles de largo alcance.

Por otro lado, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó de explosiones en el distrito de Dniprovskiy y llamó a los residentes a "permanecer en refugios". Varios fragmentos de un misil cayeron en el distrito de Golosiivsky, aunque nadie resultó herido, añadió. También se registraron ataques en la región meriodonal de Zaporiyia.