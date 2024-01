"Corazones útiles": la colecta para niños de comunidades alrededor del Pacaya

-

Se recolectan útiles escolares para los niños ubicados alrededor del Volcán de Pacaya.

La organización Amanecer Azul presenta la campaña "Corazones Útiles", que recaudará útiles escolares para contribuir con los niños y niñas de comunidades que se encuentran ubicadas alrededor del volcán de Pacaya.

Los útiles escolares tienen un papel protagónico en la vida educativa de los niños, facilitando y ayudando a desarrollar su creatividad.

"Los útiles escolares afectan el aprendizaje de los niños, si un estudiante no tiene los materiales necesarios para realizar sus actividades, no podrá desarrollar sus habilidades, o peor aún, será un motivo para no asistir a la escuela", detalla Amanecer Azul.

Por esta razón, la organización destinará este año los útiles recaudados a los niños y niñas de escasos recursos que sean parte de dichas comunidades.

Edgar Chaclán, Director General de Amanecer Azul. (Foto: Cortesía)

¿Cómo ayudo?

El centro de acopio está ubicado en el Centro Comercial Parque Las Américas. La caja de recolección de útiles está ubicada en el Sótano 1, al ingreso de las gradas eléctricas. Se pueden dejar los útiles desde el 17 de enero hasta el 29 de febrero, en el horario habitual del centro comercial.

Si alguien quiere apoyar de una forma diferente, se estará organizando un desayuno informativo en apoyo a la niñez, y la contribución será destinada a la compra de útiles de cada asistente.

Este se realizará el 10 de febrero a las 8:00 horas, en el Sky Lounge del Centro Comercial Parque Las Américas, por un valor de Q100.