¿Cómo se conocieron? Loraine Quinto contó su historia de amor

La corresponsal de "Despierta América" para Guatemala Loraine Quinto contó cómo inició su historia de amor con Franz Rossbach.

En una conversación por Instagram con su amiga, la chef titular del programa guatemalteco "Viva la mañana", Melissa Castellanos, ella contó cómo se conocieron, ya que fue la propia Melissa quien los presentó.

"Franz quería conmigo entonces le habló a la Meli y la Meli llegó conmigo y me dijo que él le comentó: 'mire, presénteme a su amiga de la tele', pero yo no quería y la cosa es que un día hicieron complot para presentarme y me presentaron y así lo conocí", contó Loraine.

"Esa primera vez no nos enamoramos, él estaba re enamorado", dijo entre risas. "¿qué era lo que decía? 'Yo solo necesito darle un beso' decía, para enamorarla y mirá en lo que paró ese beso", aseguró la famosa.

"Yo estoy contenta porque a los dos los quiero un montón", dijo Melissa acerca de su casamiento y su nueva vida.

"La mera verdad es que Loraine se moría por mí y hasta que le dije que sí se quedó tranquila, utilicé psicología inversa diría nuestro doctora corazón, Meli", dijo Franz.

"Gracias por socarnos en el matrimonio", dijo Quinto para terminar la charla.

Quinto y Rossbach se casaron el sábado 3 de junio en una de las playas de Guatemala junto a sus familiares y amigos de la farándula nacional.

MIRA EL VIDEO: