¿Cómo se conocieron? Niky Moliviatis revela su historia de amor

Luego de celebrar su noviazgo con una emotiva sorpresa de parte de Jorge Rodríguez, Niky reveló cómo conoció al amor de su vida.

"Story time de cómo nos conocimos", inició en su relato la locutora de Radio Mía, empresaria y escritora.

"¿Cómo conocí a este hombre que se robó mi corazón? Vamos a mencionar a Peter Véliz por esta razón: resulta que era el cumpleaños de Peter Véliz y yo estaba dando mi vuelta para ver qué había de bueno", dijo para sorpresa de su novio.

"Estaba sonando 'La China' de fondo y de repente escucho en otra mesa que alguien estaba pegando de gritos y dije 'qué buen flow tienen en esa mesa, voy a acercarme', me acerco y ¿adivinen qué? era él, que fue invitado por su mejor amiga".

"Andrea ¡gracias también!" dijo Jorge.

"Ahí nos conocimos y desde el día dos empezamos a salir, nuestra primera cita fue el día dos y todo se fue dando muy rápido, lento pero rápido, aquí estamos, sí, fue en el cumpleaños de Peter, en la segunda cita me presentó a sus amigos y al tercer día ya le estaba presentando a mi papá, no porque quisiéramos si no porque se dieron las circunstancias, que él llegó al restaurante y a la semana, ya nos presentamos oficialmente, él me presentó a su mamá, yo le presenté a mis papás, fuimos a almorzar y aquí estamos, haciendo todo, al revés ¡pero bien!".

"Anímense a hacerlo distinto, todo... anímense a cambiar de círculo", dijo Rodríguez.

