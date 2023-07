¿Cómo llega la selección de Jamaica a su enfrentamiento contra Guatemala?

-

Conoce mejor a la selección de Jamaica, la próxima rival de Guatemala en la Copa Oro 2023.

La selección de Guatemala se enfrentará a su similar de Jamaica en los cuartos de final de la Copa Oro 2023. La bicolor no superaba la fase de grupos del torneo desde su edición en 2011.

Jamaica se convertirá en la segunda selección que más ha enfrentado Guatemala en toda la historia de Copa Oro, con 5 veces. Al país que más ha enfrentado es México con un total de 8 veces.

Los 4 enfrentamientos anteriores han sido derrotas para Guatemala: 2-0 en el 2011 (Solo queda Ricardo Jerez de esa selección), 4-3 en el 2005, otro 2-0 en el 2003, y 3-2 en 1998.

¿Cómo llega Jamaica al encuentro del domingo?

Jamaica, al igual que Guatemala, llega invicta al encuentro. Con dos victorias (Trinidad & Tobago y San Cristobal y Nieves) y un empate (Estados Unidos), los jamaiquinos clasificaron como segundo lugar.

La selección de Jamaica anotó 10 goles en la fase de grupos, y es el segundo país más goleador en toda la Copa Oro 2023, solo por detrás de Estados Unidos, que anotó 13.

Otra similitud de Jamaica con la selección Guatemalteca es la solidez defensiva. Ambas selecciones solamente recibieron 2 goles en fase de grupos, por lo que se pronostica un partido muy peleado.

Gold Cup 2023

️QUARTERFINALS Bracket



Estas son las llaves para los 4tos de Final de Copa Oro 2023 en la Edición Numero 17



Sábado

Panamá vs Qatar

México vs Costa Rica



Domingo

Guatemala vs Jamaica

Estados Unidos vs Canadá pic.twitter.com/Rl5ftAY2zN — CONCACAF Zone (@TodoConcacaf) July 5, 2023

Todo se definirá el domingo 9 de julio a las 15 horas de Guatemala, en donde ambas selecciones lucharán por el pase a las semifinales, y podrían enfrentar a Costa Rica o México.