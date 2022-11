Así fue la balacera al finalizar concierto de Danny Ocean en México (video)

Una persona murió y ocho resultaron heridas durante un tiroteo en concierto Danny Ocean en Morelia, Michoacán.

El venezolano se presentó en la "Plaza Monumental de Morelia" también conocida como "Plaza de Toros", en ese estado mexicano y, según testigos, los disparos se escucharon afuera al finalizar el concierto, antes de la medianoche del pasado viernes.

Algunos asistentes al show, que aún estaban dentro del recinto, grabaron el tiroteo mientras intentaban protegerse.

El artista se pronunció al respecto en Twitter: "Es lamentable que la gente fue para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas y se hayan tenido que encontrar con esta situación afuera".

"No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor, no sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación, por favor cuídense mucho", agregó.

MOMENTO DE LOS DISPAROS:

